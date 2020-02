Mujer se estaciona a mitad de la calle y la gente se une para quitarla

Un grupo de personas unen sus fuerzas para quitar a una señora que se estacionó a la mitad de la calle y que se negaba a mover su vehículo

Por: Redacción Web

A través de redes sociales, circula un video del momento en que grupo de conductores movió el auto de una señora de la tercera edad que se negaba quitarlo a pesar de que estaba provocando caos vial por estar bloqueando la calle.

El hecho ocurrió en San Mateo Tecoloapan en Atizapán, Estado de México. La señora planeaba circular en sentido contrario por lo que otros automovilistas le exigían ir por la calle correcta.

"No me voy a quitar porque hice mis compras a pie. ¡No me voy a regresar!", expresaba la señora.

Pese a que un agente de Tránsito le pidiera que despejara la vialidad, la mujer se negaba rotundamente a moverse por lo que cerca de 20 personas decidieron unirse para cargar y mover el auto con la señora arriba, pues en ningún momento se bajó.

Al final se logró liberar la vialidad, pero se desconoce si el tránsito le puso una infracción a la señora.