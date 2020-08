Mujer denuncia a su pareja; la golpeó con el celular, azotó contra la puerta e intentó asfixiarla

"Sólo viví con él tres meses, si yo me quedaba ahí mi vida corría peligro, yo me sentía ilusionada y emocionada", relató la afectada

27/08/2020

Ciudad de México.- Una mujer decidió denunciar a través de redes sociales a su pareja, luego de que este la agrediera a golpes tras revisarle su celular.

Desde la cama de un hospital, la usuaria @coraline_m182 contó su terrible experiencia y aclaro que, aunque ya interpuso la denuncia correspondiente, decidió hacer público el caso porque el agresor ha contactado a sus conocidos para pedir información sobre ella.

"Decidí hacer este video por seguridad, mi pareja con quien vivía y estuve presumiendo en redes sociales, me pegó el fin de semana y no fue la primera vez, yo lo había hecho días atrás, pero no había sido tan violento, habían sido algunos jalones", dijo.

La afectada reconoció que dentro de su 'conciencia o inconciencia' permitió muchas cosas, por citar un ejemplo, que le revisara su celular; alegó que las personas cercanas a ella le habían dicho que empezó a cambiar mucho.

"Dejé de ser más cariñosa, más amable, porque él creía todo el tiempo que yo lo engañaba", relató.

Recibe golpiza por parte de su pareja tras revisarle su celular

La mujer relató que el ataque comenzó luego de que su pareja revisara su celular y, en específico, el mensaje de un amigo.

"Ayer al celular, un amigo en la semana, (escribió) que cuándo nos veíamos, él leyó el mensaje y se puso mal, se puso a azotar, me pegó con el celular. "Realmente mi lado amable me dice que es un alma buena, que está muy lastimada, muy dañada, necesita ayuda", declaró ante la cámara.

Continuó relatando: "El fin de semana me azotó contra el suelo tres veces, me trató de asfixiar, sacó todas mis cosas del clóset, prácticamente me corrió no me dejaba entrar a bañar ni hacer del baño, dijo que no era mi casa".

Tras sufrir la agresión, la afectada pidió ayuda, siendo llevados al Centro de Justicia, donde presuntamente el hombre le ofreció dinero a los policías, pues solamente lo detuvieron por alterar el orden público, quedando en libertad.

Una vez interpuesta la denuncia, el hombre decidió sacar las cosas de su pareja a la calle, siendo acompañado de una abogada; por su parte, familiares de la víctima y ella regresaron al domicilio para poder llevarse sus pertenencias, sin embargo, el sujeto los acusó de robo con violencia.

Agresor buscó información de su pareja con amigos cercanos

Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el agresor comenzó a contactar a amistades de su víctima, para pedirles información como la dirección de sus padres, motivo por el que decidió hacer el video y pedir además que no le proporcionen datos.

"Yo no iba a hacer este video, pero hoy Mario, mi exnovio, me buscó diciéndome que Rubén lo había buscado para pedirle información mía. Les pido de favor que no den información, tenemos algunos amigos en común: Moisés, Emanuel, por favor, no suelten información de nada con él, se los suplico".

La mujer afectada afirmó que continuará con el proceso legal, ya que al parecer ya había ocurrido un hecho similar con una expareja del sujeto, quien fue identificado como Rubén; sin embargo, en Instagram cambió su nombre por el de Carlos Daniel.