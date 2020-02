Mujer denuncia a conductor de Didi por grabarla bajo su vestido en Edomex

Por: Redacción

Una mujer del Estado de México denunció en redes sociales a un conductor de un taxi por aplicación por presuntamente haberla grabado debajo de su vestido mientras abordaba la unidad.

'Como mujer y como mamá sé que no debo dejar pasar una situación así', comenzó el relato la mujer identificada en Facebook como Magyan Noguez.

De acuerdo con Magyan, los hechos ocurrieron el martes 18 de febrero al mediodía, cuando solicitó el servicio de un taxi por la aplicación Didi.

El conductor del taxi se bajó de la unidad para abrir la cajuela y guardar la carreola que la mujer llevaba, sin embargo, sus intenciones eran otras muy distintas.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un vecino, mismo que alertó a la víctima días después de que había visto sospechoso al hombre, se puede ver que trae un celular en la mano y aprovecha que la mujer no se da cuenta para grabarla presuntamente bajo el vestido.

La mujer se tardó en subir al vehículo porque estaba al pendiente de su pequeña hija de tres años se acomodara bien en el asiento, esto no le importó al hombre quien continúo grabándola bajo el vestido, sin que la mujer se diera cuenta.

"No sé si me estaba tomando fotos o video. No importa que yo traía short, no importa que no haya pasado "algo más" nadie tiene derecho a invadir mi espacio, a romper el respeto, a violentar de ninguna manera, nadie", escribió la mujer en Facebook.

Al ver los videos que su vecino le mostró, dijo sentir impotencia y coraje, 'saber que existe gente tan mierda'.

Por su parte, la mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales en el Estado de México.

También levantó el reporte en Didi y les mandó el video. La compañía de transporte le informó a la víctima que habían bloqueado al conductor de la plataforma, pero que tenía que enviar la denuncia a Monterrey, en donde se encuentras las oficinas de Didi.