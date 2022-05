Mujer critica antro por no ser de la categoría de Polanco

La mujer ha sido criticada por los usuarios de redes sociales al considerar que sus reclamos son de índole clasista

Por: Patricia Agüero

mayo, 22, 2022 11:32

Comentarios

La apertura de un nuevo centro nocturno sobre Masaryk, una de las avenidas principales de la colonia Polanco en la Ciudad de México, provocó el enojo de las vecinas y su reacción se viralizó en redes sociales.

Un grupo de mujeres se reunió con los dueños del antro para protestar por la apertura del negocio que aseguran, le quita categoría a la zona.

Pero, fue una mujer en particular la que fue 'bautizada' por los usuarios como "Lady Polanco" o "Lady Insurgentes Sur", por hacer comentarios clasistas al quejarse del antro ubicado en la famosa colonia de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La dama que hasta el momento no ha sido identificada consideró que en la zona de alto nivel económico "se busca tener una categoría y por ello pagan altas cifras en rentas y predial para que lleguen y pongan en la zona un antro de "Insurgentes Sur".

"Perdón, el diseño, las luces en la noche, porque ya vi como ponen las luces verdes, rojas, fosforescentes, rosa, amarillo, oye perdón pero le están quitando toda la categoría de la zona", arremetió la mujer sobre el antro.

Consideró que este centro nocturno le quita categoría a la zona que a ellos les cuesta al pagar altos costos en la renta y el predial.

"Ósea una cosa es que sea legal y otra que vaya en armonía con la categoría de la zona", continúo la mujer.

También se dijo avergonzada por tener en la avenida principal de Polanco, "la más cara de todo el país", un antro como de Insurgentes Sur.

Finalmente se mostró preocupada por el tipo de gente que llegará a la zona para visitar el antro.

"Que vergüenza me da que pongan, legal o no legal, esta imagen, este diseño, ósea que tipo de gente están buscando. Ósea las cuentas acá a lado de los restaurantes no bajan de 800 pesos y me van a traer a qué tipo de gente o a quién está dirigido este diseño, a gente de Insurgentes Sur, perdón, pero no, por favor no", suplicó la mujer.

Por su parte, un hombre que presuntamente es un encargado o dueño del antro, señaló que el lugar está dirigido "a los wannabes y a los niños bien, gente de la zona (Polanco)".

"Los invitamos a ver el tipo de gente que esperamos, obviamente es gente de aquí de la zona, los invitamos a que lo vean", les dijo el encargado, pero las mujeres insistieron en que le quita categoría a la zona.

Los usuarios no tardaron en reaccionar tras viralizarse el video y no, no fue una parodia o broma, fue real.