Mujer con cáncer rifa vestido de novia, pareja la abandonó

Una joven de 24 años y originaria de Querétaro admite que no ha sido fácil enfrentar la enfermedad del cáncer de mama, pero asegura tiene muchas ganas de vivir

Por: Renata Medina

Enero 01, 2023, 16:00

Para Lucero Vega, una joven de 24 años, recibir la noticia de que padecía cáncer de mama no ha sido fácil, sin embargo, aclara que tiene 'muchísimas ganas de salir adelante'.



La lucha que lleva a cabo esta joven originaria de Querétaro se ha viralizado en redes sociales por las diversas situaciones que han ocurrido en su entorno mientras lleva a cabo su proceso para combatir esta dolorosa enfermedad.



En un video compartido en Youtube para que conozcan más acerca de ella, Lucero compartió que las quimioterapias son la segunda cosa más dolorosa que ha pasado en su vida, la primera fue la desaparición de su hermano desde hace seis años, aunque no aclara en qué circunstancias.





Lucero tenía una pareja, sin embargo, reveló que se separaron debido a que la situación de su enfermedad era muy difícil para ambos. Aclaró que no es una mala persona, y a pesar de que fue doloroso asimilar las cosas, entendió que 'las personas no tienen que cargar conmigo, suena feo, pero yo así lo ví de esta manera'.



Y por si esto no fuera poco, también su padre tiene cáncer, pero de piel y de igual manera la familia está juntando dinero para los gastos médicos.



Es por ello que en el mes de agosto del año pasado la joven informó que llevaría a cabo la rifa de un vehículo golf 2001, así como su vestido de novia, después de que terminó la relación con su pareja.



En una actualización de su caso, Lucero compartió el 23 de diciembre del 2022 que recibió su octava y última quimioterapia.



'Nadie puede venir a juzgarme porque realmente no saben lo difícil que es llevar un proceso así. Esta bendita enfermedad también me ha enseñado con que personas cuento realmente y con quiénes nunca más', escribió la joven en la publicación en la que señaló sentirse orgullosa.





Como lo mencionó en uno de sus videos, después de las quimioterapias la joven será sometida a una cirugía, y según lo que le han dicho los médicos, será una mastectomía (una cirugía que extirpa el seno por completo).



Ahora que ha terminado la primera etapa de su proceso, Lucero ha decidido apoyar a otras personas, así como a ella le han ayudado 'ángeles' que han llegado a su vida.