Mujer celebra su divorcio bailando afuera de Registro Civil

Tras firmar su divorcio, una mujer de Torreón, Coahuila, celebró con música y baile afuera del Registro Civil

Por: Luz Camacho

agosto, 22, 2021 09:00

TORREÓN, COAHUILA.- Un video donde una mujer celebró su divorcio con música en vivo y baile afuera del Registro Civil en Torreón, Coahuila, se hizo viral.

A través de TikTok, Jaqueline, de 31 años, compartió en su cuenta @anaisselack una serie de videos en los que presumió que había firmado su divorcio.

En varios videos se le ve bailando y cantando varias canciones de desamor, como "Al fin me armé de valor" de Reyli Barba, así como "I want to break free" de Queen.

Por su parte, el músico Ivan Black (@ivanblack5), quien amenizó el festejo de Jaqueline, compartió un video en su cuenta de Tiktok del momento con la descripción "cantando en un divorcio".

¿Fue un show montado?

Debido a que algunos usuarios cuestionaron que se tratara un show montado, Jaqueline, quien también es conocida como Lady Extensiones tras protagonizar una pelea en 2019, respondió.

"Ya estaba divorciada, esto es puro show", "aching? ¿te divorciaste y el registro civil está cerrado? no sé Rick, me parece falso", fueron algunos de los comentarios de quienes no creían que fuera verdadero el divorcio.

Sin embargo, una usuaria dijo "si sacas cuentas subió el video después de las 3pm ahí dice se cierra a las 3 pm en el letrero".

Por su parte, Jaqueline respondió que firmó dentro de la notaría y que los videos los grabó después.

Se divorció de un hombre violento

Tras su festejo, Lady Extensiones contó que durante 13 años de matrimonio procreó una niña, pero que decidió recobrar su soltería.

Y aconsejó que ninguna persona debe soportar violencia de algún tipo o golpes.

Dijo que la decisión de dejar a su ahora exesposo no fue fácil, sin embargo, decidió recobrar su soltería y tomar la separación de la mejor manera posible.

