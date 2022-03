Mujer busca a su bebé de 2 meses; se lo llevó su expareja

La mujer ya interpuso la denuncia en la CDMX y asegura que un juez le otorgó la guarda y custodia del pequeño Leonardo

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 14, 2022 17:32

Una joven madre está viviendo momentos de angustia al no conocer el paradero de su bebé de tan solo dos meses de nacido.

De acuerdo con su denuncia en redes sociales, Yeni Centeno, originaria de la Ciudad de México, relata que el papá de su hijo, identificado como Antonio Ramírez Bahena, se lo llevó y con ayuda de su mamá, lo mantienen oculto.

Según relata en su cuenta de Facebook, al principio le enviaban fotos y videos del bebé a cambio de que firmara documentos legales que benefician al papá del niño, pero al negarse, perdió todo contacto con ellos y no volvió a saber de su hijo.

"No he podido alimentarlo, mucho menos sostenerlo en mis brazos, darle calor, cuidados y el amor que necesita de su mamá, extraño su risa, su mirada tan singular, su olor y sus manitas sosteniéndome, necesito a mi hijo, ya no puedo más", expresó la madre.

De acuerdo con la mujer, un juez de lo familiar en la Ciudad de México le otorgó la guarda y custodia del pequeño Leonardo, sin embargo, el papá se niega a regresárselo.

Por ello, Yeni ha compartido su caso acompañado de fotografías de su hijo, para solicitar el apoyo de la sociedad para localizarlo.

De acuerdo con la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el menor identificado como Leonardo Ramírez Fuentes se extravió el pasado 11 de marzo en la colonia DM Nacional en el municipio Gustavo A. Madero.

Las características físicas del menor son complexión mediana, tez blanca, color de ojos café oscuro, cabello quebrado, castaño oscuro. Nariz recta, labios gruesos y mide apenas 58 centímetros.

Como señas particulares al menor se le forman hoyuelos en las mejillas.

La Fiscalía de la CDMX proporcionó un número telefónico para quien pueda aportar información que permita la localización del menor y son 55 5345 50 80/ 55 5345 5082/55 5345 5067.

