Motín en penal de Cd. Juárez deja 30 reos prófugos y muertos

La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que en estos momentos se encuentra controlada la situación en el Centro de Readaptación Social No. 3

Por: Héctor Ortega

Enero 01, 2023, 14:41

Este domingo se alertó de un motín en el Centro de Readaptación Social No. 3 de Ciudad Juárez el cual generó la fuga de más de 30 reos.



De acuerdo con familiares que se encontraban en el Cereso visitando a sus familiares, pasadas las 07:00 horas de este domingo, hombres armados arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra las autoridades.



El motín generó que más de 30 reos se dieran a la fuga, así como también hubo pérdidas humanas entre custodios y presos.



Según el balance del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, el motín podría haber dejado 14 muertos, diez custodios y cuatro reos.



2Se habla de diez custodios y cuatro reos (muertos), sin embargo la información oficial la va a emitir la Fiscalía un poco más tarde. Como ustedes saben en Cereso no es del gobierno Municipal, por lo tanto no somos los indicados para dar la información oficial', informó el alcalde.



Bajo control la situación en el Cereso



La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que en estos momentos se encuentra controlada la situación en el Centro de Readaptación Social No. 3 de Ciudad Juárez, por lo que se iniciaron las investigaciones para determinar el saldo de lo sucedido.



Personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación, colaboran con la Fiscalía General del Estado para devolver la tranquilidad en el Cereso.



De igual manera, personal del Servicio Médico Forense y de Servicios Periciales, realizan las labores correspondientes en el interior del Cereso.

Personal de @SEDENAmx @GN_MEXICO_ @SSPE_Chihuahua y de la Agencia Estatal de Investigación, colaboran con la Fiscalía General del Estado para devolver la tranquilidad en el #Cereso 3 de #CiudadJuárez



Detalles👇👇https://t.co/PMTRUKUXGO#FGEChih #JuntosSíPodemos pic.twitter.com/GIyslScjHn — Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) January 1, 2023

