Mina colapsada en Coahuila tenía denuncias por 'terribles condiciones'

Por: EFE

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) reveló este sábado que el año pasado presentó una queja ante las autoridades por las "terribles condiciones" de la mina del municipio mexicano Múzquiz, donde este viernes quedaron atrapados siete trabajadores.

Concretamente, la denuncia fue presentada por la organización Familia Pasta de Conchos, formada por familiares de las víctimas de un accidente minero ocurrido en la zona en 2006, las cuales cuentan con el asesoramiento del Centro ProDH.

Ambas organizaciones enviaron una carta el 23 de octubre de 2020 al director de la CFE, Manuel Bartlett, la empresa eléctrica del Estado mexicano, en la que pedían una reunión para abordar, entre otros asuntos, la "no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón".

En la misiva denunciaron que dos empresas que tienen contratos con la CFE "extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene", y adjuntaron fotografías para demostrarlo.

"No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis (zapatillas), sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)", reprocharon.