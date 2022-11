Miles marchan en defensa del INE y contra reforma de AMLO

La reforma electoral, impulsada por el presidente López Obrador, causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)

Por: Redacción

Noviembre 13, 2022, 14:09

Miles de personas, en su mayoría opositores, marcharon este domingo a las calles de Ciudad de México y otras ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.



'¡El INE no se toca!' fue la principal consigna de la llamada 'Marcha por la Democracia', la cual convocó a unas 12,000 personas, en su mayoría vestidas de color rosa que caminaron en la capital mexicana desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, por la céntrica avenida Reforma para mostrar su rechazo a la propuesta.



La reforma electoral, impulsada por el presidente López Obrador, causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.



También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de 'propaganda' para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.



Sobre la asistencia a la marcha, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que en el seguimiento que le dieron a la movilización de este domingo 'asistieron entre 10,000 y 12,000 personas. Se reporta saldo blanco', apuntó en un mensaje en Twitter.



REFORMA BUSCA COPTAR AL INE



Entre los asistentes a la marcha estuvo el empresario Claudio X. González, uno de los impulsores de esta movilización y a quien el presidente López Obrador considera como de sus principales opositores.



'El actual Gobierno mexicano no quiere desaparecer el INE pero si coptarlo, que el árbitro (electoral) y el Gobierno sea uno mismo y eso no lo podemos permitir porque nos costó mucho trabajo llegar a un lugar donde los votos cuentan', dijo el empresario a medios al inicio de la marcha.



Agregó que 'no se debe coptar al árbitro (electoral) y el actual mecanismo, no es perfecto, pero es mucho mejor a lo que sugiere el Gobierno'.



'La manifestación es para mostrar una fuerza ciudadana en torno a una idea en este caso la defensa de la democracia y las libertades en México', apuntó X. González, quien dijo que la participación ciudadana fue 'nutrida'.



En el cierre de la movilización, en el Monumento a la Revolución, habló el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, 1996-2003), actual INE, José Woldenberg, quien dijo que 'México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución'.



Además, dijo que 'México no merece una reforma constitucional en materia electoral y impulsada por una sola voluntad (...) las reformas que fueron frutos de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo'.



LAS EXPRESIONES



'¡Obrador, Obrador, ya pareces dictador!', '¡Yo defiendo al INE!', '¡Por el futuro de nuestros hijos, el INE no se toca!' fueron algunas de las consignas de los manifestantes, que ocuparon ambos sentidos de la céntrica avenida Paseo de la Reforma.



'Venimos a defender la autonomía del autónomo Constitucional más importante de México el INE, porque el INE no se toca, los jóvenes no estamos de acuerdo con que se atente contra este órgano electoral', dijo Carolina Galicia, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Acusó que López Obrador está cometiendo las mismas prácticas del pasado y le pidió enfocarse en el presente y no en lo que hicieron los anteriores presidentes.



Por su parte, Alejandro Calleja, administrador de profesión, aceptó que López Obrador ha trabajado y los medios lo han atacado mucho pero también tiene cosas criticables.



'No estoy de acuerdo con las políticas que ha establecido, se ha metido con todos los sectores, esa es la parte que no me agrada de él pero sí ha hecho algunas cosas bien'.



En el país, más de 50 asociaciones marcharon en más de 25 ciudades, entre otras, Cancún, Morelia, Michoacán, Torreón, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Monterrey, Querétaro, Puebla y Zacatecas.