Miembros del Cártel de Sinaloa disparan a dron de EUA

Mientras un equipo de agentes fronterizos monitoreaban la zona que divide a Sonora y Arizona con un dron, captaron lo que aparenta ser una célula perteneciente al Cártel de Sinaloa.



En el video compartido en redes por el reportero y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Jaeson Jones, se puede ver como los agentes observan gracias a las cámaras del dron una pequeña base en la cima de una montaña a 300 metros de la frontera.

EXCLUSIVE - SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS