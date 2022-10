Mi escudo es la honestidad: AMLO sobre 'El Rey del Cash'

Foto: Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no existen pruebas sobre lo que se dice de él en el libro de Elena Chávez titulado 'El Rey del Cash'.

Por: Redacción INFO7

octubre, 11, 2022 13:30

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la obra de Elena Chávez, "El Rey del Cash", no le afectará políticamente y que como ese libro, se han escrito "como 10 en su contra".

"No, no, no, para nada. Es que son varios y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto (el movimiento de la 4T) afecta intereses creados y su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20", comentó López Obrador sobre "El Rey del Cash".

Te puede interesar: 'Viejo régimen' busca limitar libertad de expresión: AMLO

Además, argumentó que su escudo protector es la honestidad y que el libro de Elena Chávez no tiene pruebas.

Asimismo, comentó que Elena Chávez, autora del libro "El Rey del Cash" es libre de ser entrevistada por Carmen Aristegui, Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Raymundo Riva Palacio, Leonardo Curzio, Carlos Marín y Carlos Loret de Mola.

Te puede inter esar: AMLO reconoce hackeo de miles de documentos de la Sedena

Por otra parte, adelantó que las "corcholatas" como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López también van a recibir golpes, por lo que les recomendó resistir y conducirse con honestidad.

¿De qué trata "El Rey del Cash"?

El libro de la periodista Elena Chávez, "El Rey del Cash", cuenta presuntos episodios ocultos de la vida de Andrés Manuel López Obrador y de acuerdo con su autora "evidencia cómo el poder ha sido el gran amor y obsesión del presidente y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene".

Te puede interesar: Periodistas callan frente a AMLO en protesta por asesinatos

"'El Rey del Cash' es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez. Ellos dos son los protagonistas de esta historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo", explicó Elena Chávez sobre su obra.

"En el libro 'El Rey del Cash' cuento a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad. Los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera cara de la nueva mafia del poder o, mejor dicho, de la secta en el poder. Que vea quien quiera ver, y escuche quien quiera escuchar", puntualizó.

Te puede interesar: López Obrador dice que dinero recibido por su hermano son "aportaciones"

Respecto al libro, la periodista Anabel Hernández, dijo que "El Rey del Cash" es una crónica nítida y sin concesiones a través de la cual se reconstruye la historia secreta política, personal y financiera de AMLO y su círculo más cercano, indispensable para entender el ADN del mandatario, de la llamada 4T y Morena.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS