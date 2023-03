México y EUA refuerzan cooperación en lucha contra fentanilo

Los países acordaron reforzar sus lazos para combatir la producción de fentanilo y el crimen organizado durante una reunión de funcionarios en CDMX.

Por: EFE

Marzo 11, 2023, 0:00

Estados Unidos y México acordaron reforzar sus lazos para combatir la producción de fentanilo y el crimen organizado durante una reunión de funcionarios en Ciudad de México el pasado jueves, informó este viernes la Casa Blanca.

Los gobiernos acordaron implementar un programa para mejorar la coordinación entre las agencias de inteligencia con el objetivo de deteriorar las 'cadenas de producción' del fentanilo e iniciar una campaña de salud pública para alertar de los riesgos de esta droga sintética, señaló Washington en un comunicado resumiendo los logros del encuentro.

Los encargados de liderar estas estrategias, detalló el comunicado, serán la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, y la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Elizabeth D. Sherwood-Randall.

En el encuentro, los funcionarios destacaron los 'éxitos' que representaron la captura de José 'Lupe' Guadalupe Tapia, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa y de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

A su vez, los gobiernos se comprometieron hacer 'todo lo que esté en su poder' para identificar y traer ante la Justicia a los responsables del secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves, en el marco del encuentro entre los funcionarios, que su país ni fabrica ni consume el poderoso opioide sintético.

'Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, ¿pero por qué ellos no atienden el problema, no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos', dijo.

La reunión se produjo en medio de críticas republicanas a la estrategia de ambos gobiernos para combatir el narcotráfico, proponiendo que se declare la guerra a los cárteles mexicanos y se les designe como terroristas.