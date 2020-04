Influyen condiciones socioeconómicas de cada uno de los países

Por: Brenda Garza

México tendrá que aprender a vivir con la pandemia actual y afrontar los retos que se avecinan pues no todos los países tienen el mismo manejo y condiciones socioeconómicas, advirtió Ildefonso Guajardo Villarreal, ex Secretario de Economía federal, quien afirmó que "sino nos mata el virus nos matará la situación o crisis económica".



En una videoconferencia denominada "El impacto del COVID-19 en la economía mexicana", como parte de las actividades del Día Inteligente, organizado por el Consejo del Software de Monterrey (Csoftmty), el ex funcionario comentó que en " una crisis que tiene 92 días México tendrá que aprender a vivir con la pandemia", pues no hay un tratamiento antiviral y la vacuna no estará disponible hasta en un año.



Dijo que"la población en México más de un 50% es joven, pero hay que analizar a fondo porque no es la edad sino las condiciones de salud de las personas. No todos los países tienen las mismas condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, en Singapur fueron muy específicos en sus medidas de control y evitaron que la gente se contagiara.



Para México se tendría que pensar en medidas muy específicas para controlar el contagio. La experiencia de estos países será importante, por ejemplo, el caso de China, ellos ya están regresando a la actividad productiva, pero con extremas medidas de control y evitar un nuevo brote", explicó

Aunado a ello opinó que el contagio comunitario se va a dar y en el momento que la ciudad de México pare su actividad industrial, los trabajadores que son de otros estados no tendrán más que regresar a sus lugares de origen y ahí es un riesgo para contagio.