"Memorias de un basilisco", precursor de la Independencia de México

Por: Roberto Uriel Torres

El Virreinato, un periodo casi olvidado de la historia de México, bien podría retomarse y entenderse a partir de sus figuras más destacadas. Aunque probablemente si hablamos de uno de los "perdedores" de esa época, como lo es Guillén Lombardo, la intención se torne complicada. Para colaborar a ello, el investigador y hermeneuta Gonzalo Lizardo (Fresnillo, Zacatecas, 1965) presenta su más reciente libro "Memorias de un basilisco" (editorial Martínez Roca, 2020).

William Lamport, o Guillén Lombardo, Guillén de Lampart y Lombardo de Guzmán, fue un idealista irlandés, nacido en Wexford en 1615, según la versión histórica de The Honourable Society of the Irish Brigade. Destacó como soldado, revolucionario, aventurero y poeta místico.

Migró muy joven a Dublín para estudiar, y posteriormente se fue a Inglaterra, donde se embarcó con un grupo de piratas, siempre acompañado de las memorias de justicia inculcadas por su abuelo. Decidió, después de un tiempo y muchos aprendizajes, tocar tierra en España, en La Coruña. Ahí transformó su nombre a la voz hispana: Guillén Lombardo.

A la par de sus estudios se enlistó en la Armada española. Fue muy hábil y destacado, lo que le permitió subir posiciones rápidamente. La Corona lo mandó a la Nueva España para investigar si el ex virrey apoyaba secretamente una rebelión en Portugal.

Ya en México dio vuelo a sus dotes de conquistador, con muchas mujeres de la alta sociedad, incluso casadas. Por esto y otros presuntos crímenes de fe, fue arrestado por la Santa Inquisición. Estuvo siete años en la cárcel.

En este proceso, pudo conocer la opresión del Imperio español al pueblo mexicano, y sobre todo a los grupos sociales vulnerados. Ideó entonces la Independencia de México, dejando por escrito una proclama.

Así, escapó de prisión el 26 de diciembre de 1650 y organizó un grupo armado. Sin embargo, fue nuevamente capturado. Pasó otros nueve años en el encierro, donde escribió fuertes consignas contra la Inquisición y cerca de mil salmos en latín. Fue condenado a la hoguera el 19 de noviembre de 1659.

Sus memorias, rescatadas por uno de sus alumnos y puestas en un barco hacia España, hoy toman la forma de autobiografía novelada en el libro del zacatecano Gonzalo Lizardo, quien señala Guillén fue una persona sensible, "encarna una corriente intelectual Europa que tiene interés por las culturas marginadas o marginales. En Irlanda automáticamente ya estaba marginado por la Corona inglesa".

Y eso se vio reflejado en su rechazo hacia la Inquisición, como aparato regulador político y religioso. "Por fortuna eso ya está pasando a otro nivel, la Iglesia por lo tanto ya no es hegemónica y puede ser sometida a juicio", opina el escritor.

Sin embargo, señala que "Memorias de un Basilisco" puede ser un buen motivo para ver hacia atrás en la historia del país, específicamente al periodo (un tanto olvidado) del Virreinato, pues fue en ese momento en que dio la mezcla de culturas que hoy es México y así poder revisar que se tiene en común con la época.

"La Inquisición es como un símbolo ahorita de los peligros del pensamiento totalitario y homogeneizador, indica que todos somos iguales, que vamos a pensar igual y a creer en las mismas cosas, y Guillén Lombardo por el contrario es un factor disidente, cada quien debe pensar por sí mismo de alguna manera", señala el autor.

Asimismo, considera necesario revisar el periodo histórico para comprender las violencias que hoy en día permean en la sociedad mexicana, principalmente el crimen organizado.

"México es un campo de batalla todavía, pero es otro tipo de violencia, pero podemos decir que tiene similitud con la actual, con la violencia que llamamos crimen organizado, que antes tenía un carácter más de los caciques rurales, pleitos entre los indios y los encomenderos, los indios con los negros, los negros con los encomenderos.

"Creo que de alguna manera nos permite identificar las raíces de cierta violencia que aún permanece hasta la fecha, un México sangriento, pero también un México muy rico y muy plural en manifestaciones artísticas, culturales, etcétera, es una novela que trata de rescatar un poco también eso, el arte y la cultura, pero también la realidad social de la época".

En 1872 el escritor mexicano Vicente Riva Palacio, con base en las actas del archivo del Santo Oficio e inspirado por el estilo de aventuras de Alejandro Dumas, escribió la novela "Memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart, rey de México", en la cual dota al personaje de la letra Z, de la palabra hebrea "ziza", como símbolo de la luz y la ciencia frente a la Inquisición.

Y en 1919 Johnston McCulley, periodista irlandés avecindado en Nueva York, escribió "The curse of Capistrano", una "pulp fiction" sobre un héroe popular con el nombre de Diego de la Vega y con la insignia de la letra la Z, a raíz de su pseudónimo "El Zorro".

Se cree que McCulley se inspiró en la obra de Riva Palacio, aunque Lizardo señala que "no existen las referencias suficientes" para afirmar esto y establecer una conexión directa entre el popular Zorro y Guillén Lombardo.

Volviendo al revolucionario irlandés, el investigador zacatecano lo posiciona como un aventurero sensible e idealista, muy sabio y creativo, un testimonio directo de la injusticia y de los crímenes de la Inquisición, cuya obra y legado no han sido divulgados ampliamente debido a que se trata de, según la historia "oficial", un perdedor.

"A partir de su caso y de su vida se puede reconstruir un siglo que es casi olvidado para nosotros, que no le hemos dado importancia, porque al parecer no sucedió nada ahí. La Conquista fue un siglo antes y la Independencia dos siglos después, pero también sería interesante estudiar su obra".

Gonzalo Lizardo reflexiona acerca de la posición de la llamada "historia oficial", que regularmente es escrita y contada por quien vence. Pero Lombardo es una figura emblemática del valor intelectual como crítico, un contrapeso con el cual a las personas les puede resultar fácil identificarse.

"Aún en las peores condiciones, en la cárcel, en el sótano del mundo, el hombre tiene la libertad de seguir pensando, creyendo, escribiendo sus convicciones, entonces es una figura emblemática del valor intelectual como crítico, y por eso es más fácil identificarnos con él que con otros personajes que han sido entronizados por una historia oficial que, de vuelta, maneja la historia y sus símbolos para justificarse, entonces es interesante esta posición como un contrapeso a la historia oficial.

"Terminó mal y siendo condenado, pero su legado él (lo) estaba pensando más bien en el futuro, pensando que su crítica iba a ser validada por la historia".