Me esforcé, pero no se pudo: Tatiana Clouthier

A casi un mes de haber dejado la Secretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier habla sobre su renuncia en una entrevista exclusiva

Por: Luis Padua

Noviembre 04, 2022, 8:19

Tatiana Clouthier rompe el silencio y señaló que su renuncia a la Secretaría de Economía fue porque estuvo intentando dar los mejores resultados, pero para ella intentar es “hacer nada”.



En una extensa entrevista otorgada tras su renuncia a la Secretaría de Economía el pasado 6 de octubre, aclaró que su salida del gabinete presidencial no significa que haya roto con la 4T ni mucho menos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



¿QUÉ ESTÁ HACIENDO TATIANA CLOUTHIER A CASI UN MES DE HABER SALIDO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA?



Pues lo he dicho, regresar a ser lo que soy, Tatiana, en términos de decir, soy mamá, esposa, amiga, hermana, ciudadana, tengo tareas pendientes que hacer para terminar el año, me estoy dedicando a cerrar el año en términos personales, profesionales y en términos de ajuste en unas cosas que tenía pendiente.



¿POR QUÉ DEJASTE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA?



Yo creo que fue muy claro, lo puse muy claramente el día que estuve con el Presidente en la “mañanera’’, en donde dije que me parecía que el esfuerzo que se estaba haciendo para rendir resultados, no estaba rindiendo los resultados o la manera en que yo podía estar aportando ya no era una aportación mayor en beneficio del estado mexicano.



TÚ DIJISTE QUE TE IBAS A ECHAR PORRAS, PERO DESDE LA PORRA NO SE PUEDE HACER LO MISMO QUE DESDE UNA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ¿ENTONCES POR QUÉ NO MEJOR SEGUIRLE INTENTANDO DESDE AHÍ?



Intentar es una manera, digo yo cuando uno se la pasa intentando, es decir, es como jugar a no hacer nada, el intentar no me gusta, me gusta hacer las cosas y no pasármela intentando.



Entiendo perfectamente que desde la porra no mete uno carrera, sin embargo, todas las posiciones o todas las partes tienen un momento y un valor y me parece que el valor que yo estaba aportando, o que puedo aportar ahora, creo que habrá de ser desde el tema de quién observa el juego.



PERO ¿TÚ NO ESTÁS PINTANDO TU RAYA CON LA 4T O CON MORENA?



No, a ver, en ningún momento se dijo eso, en ningún momento se expresó, ni en la carta ni mucho menos, y si es una cosa que vale la pena decir, no militó en partido alguno desde el 2005, he estado súper agradecida con Morena, con el Presidente de la República por la gran generosidad que me permitieron a mi ser legisladora, de participar, sin embargo, el único partido con el que militó y he militado desde el 2005 es México.



Eso no quiera decir que no tenga unas extraordinarias relaciones con Mario Delgado, con muchos militantes de Morena y que seguiré trabajando con quien creo pueden sumar y seguir trabajando en favor del país desde el espacio en donde he decidido jugar ahora.



LA SITUACIÓN DEL T-MEC ¿ESTÁ RELACIONADO CON TU DECISIÓN?



Vuelve a decir y creo que parte del motivo y por el cual di fechas era para que no se jugará a las especulaciones, yo platique, mi primera conversación con el Presidente respecto a mi salida fue el 26 de julio y terminé yéndome el 6 de octubre, y entonces si nomás hacemos un poquito recorrido hacía atrás ni siquiera estaban en el tema las consultas de energía con México o versus México por parte de Estados Unidos y Canadá. Entonces quien hace un análisis profundo de las cosas se da cuenta que no está eso ni siquiera en la agenda.



¿PERO NO ES QUÉ TE TOPASTE CON QUE TE BLOQUEARAN O ERA DESDE ESA SECRETARÍA NO SE PUEDAN HACER LAS COSAS?



No dije eso, dije que ya no estaba siendo capaz de aportar o sumar a lo que me parece que uno está obligado a hacer, aportar o rendir los resultados que uno tendría que estar dando a partir del esfuerzo que uno pone.



¿QUÉ PIENSAS DE ESTA POLÉMICA NACIONAL QUE HAY SOBRE SI LA GUARDIA NACIONAL DEBE DEPENDER DE UN MANDO MILITAR?



La opinión mía y mi votación con respecto al tema lo hice donde me tocaba hacerlo, no voy a opinar al respecto, creo que juegas en un escenario muy complicado, en donde hay como un vaivén, una danza complicada en términos de seguridad en donde se requieren ciertas cosas y por otro lado no se quieren las mismas y creo que juega uno en un espacio muy complicado.



¿VAS A SEGUIR EN LA POLÍTICA?



En la política se sigue siempre cuando uno busca la búsqueda del bien común, he dicho históricamente que soy una ciudadana de tiempo completo, aprendí mucho de mi padre en ese sentido, en donde él hacía una diferencia entre los habitantes y los ciudadanos y decía que el ciudadano es aquel que se involucra en el quehacer cotidiano de la vida alrededor de si mismo, llámese municipio, colonia, llámese lugar donde uno habita o vive de forma cotidiana y creo que es una irresponsabilidad no involucrarse en el quehacer cotidiano de la vida pública.



¿VAS A SEGUIR DEFENDIENDO O LUCHANDO DESDE LA TRINCHERA DE LA 4T, DEL PROYECTO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR?



Lo dije el pasar a la porra evidentemente, creo que el proyecto del licenciado, del presidente López Obrador, es un proyecto en el cual dependimos desde la campaña, en donde había que darle o hay que darle un espacio nuevo a aquellos que históricamente quedaron atrás olvidados.



En ese sentido, definitivamente tenemos que seguir con esta transformación que el Presidente ha puesto en la mesa, en arbolado, ha dado voz, los ha hecho visibles y ha tomado acciones a través del cuarto Constitucional y otras medidas para que esto siga caminando y en ese sentido en todo lo que nos corresponda o podamos hacer para que el proyecto del presidente en ese sentido camine habremos de hacerlo.



ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA EL 2024, ¿PIENSAS UNIRTE A ALGUNA DE LAS CAMPAÑAS O A LA PRÓXIMA CONTIENDA PRESIDENCIA?



Falta todavía la elección del 23, me parece que parte de lo que le hemos hecho daño a este país es estar pensando siempre en el futuro para dejar de atender el presento, lo he dicho, acostumbro vivir en el presente para crear futuro y por hoy estoy en el hoy y veremos qué pasa con las elecciones del 2023 para luego poder ver que habrá que hacer en el 24.

