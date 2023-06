MC anunciará a su candidato presidencial en diciembre

Movimiento Ciudadano (MC) informó que revelarán a su candidato presidencial este próximo 5 de diciembre.

Lo anterior fue confirmado por el dirigente nacional de dicho partido, Dante Delgado, quien detalló que el 14 de julio se realizará una reunión del Consejo Nacional en donde se definirán las actividades rumbo a la elecciones del 2024.

De acuerdo a lo dicho por Delgado, durante el Consejo que se realizará en el mes de diciembre, se establecerán las reglas de operación para las candidaturas o presidencias municipales, diputados locales, federales, senadores y gobernadores.

Así mismo, negó nuevamente que MC vaya en alianza paras las elecciones presidenciales del 2024.

“Ya les he dicho que nosotros no nos vamos a subir al Titanic. No es posible imaginar que al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho”, señaló.