Margarita Zavala acusa de mentiroso a Arturo Zaldívar

El ministro, Arturo Zaldívar, dijo que el Estado protegió a la familia de la ex primera dama para no verse involucrados en el incendio de la Guardería ABC.

Por: EFE

febrero, 23, 2022 16:19

La ex primera dama y actual diputada, Margarita Zavala, acusó de "mentir" a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, por denunciar presiones del Gobierno para protegerla en el caso de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio.

Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, reprochó que Zaldívar haya asegurado el martes que hubo "una operación de Estado para proteger a la familia" de ella y no involucrarla en el incendio que ocurrió en junio de 2009 en una guardería concesionada por el Gobierno.

"Miente Arturo Zaldívar. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le 'ocurrió' 'contarles una historia' y dijo muchas mentiras", expresó Zavala en su Twitter.

La diputada se refirió a la presentación del libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial", en la que Zaldívar confesó que "el asunto que más le ha conmovido, el que siempre ha considerado más cercano" es el de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde una prima de Zavala estaba implicada.

Zaldívar, quien llegó nombrado en 2009 por Calderón, propuso en 2010 una sentencia que atribuía la responsabilidad al entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y a su antecesor Juan Molinar, quien después fue secretario de Comunicaciones y Transportes.

El presidente de la Suprema Corte, quien ahora está señalado por su cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador, rival político de Calderón, ya había denunciado en 2019 presiones por el caso, pero ahora aseguró que hubo "una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente".

"Por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno los memorandos que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte esto obviamente no lo hice público en ese momento", aseveró.

La legisladora del PAN negó que hubiera protección para su familia, al argumentar que la concesión se otorgó años antes de que Calderón entrara a la presidencia.