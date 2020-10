Maestro golpea e insulta a su esposa sin saber que sus alumnos eran testigos

Al parecer el maestro de Física no se dio cuenta que sus alumnos ya se habían conectado para la clase virtual y habían sido testigos de la agresión

| 29/10/2020 | ionicons-v5-c 13:15 | Patricia Agüero |

Ciudad de México.-Estudiantes de una clase de Física fueron testigos de la agresión física y verbal por parte de su profesor a una mujer durante una clase virtual en la Ciudad de México.

Los alumnos y alumnas se conectaron para llevar su clase de Física 3 con el profesor Cuauhtémoc Chiapa Monroy del Colegio de Bachilleres del Plantel 9 Aragón en la Ciudad de México, sin embargo, se toparon con sonidos de golpes, insultos y gritos por parte del maestro hacia una mujer por lo que decidieron comenzar a grabar.

En el video los alumnos escucharon a una mujer llorando mientras le decía al maestro que no la tocara.

"Este tipo es un feminicida en potencia", denunció la organización feminista Las Brujas del Mar al momento de compartir el video.

#CDMX | Alumnas y alumnos de la Bachilleres 9 Aragón se conectaron a sus clases de Física 3 con el maestro Cuauhtémoc Chiapa Monroy. Antes de empezar la clase escucharon gritos, golpes y llantos de una mujer que le pedía que no la tocara. Este tipo es un feminicida en potencia. pic.twitter.com/h5qYHLUzi5 — Las brujas del mar (@brujasdelmar) October 26, 2020

Al parecer el maestro no sabía que sus alumnos habían sido testigos de las agresiones e insultos hacia la mujer ya que al verlos conectados se sentó frente a la computadora y los saludó tranquilamente como si nada hubiera pasado, nadie le contestó, solo una valiente voz de una mujer se escuchó al fondo para decirle que era un mentiroso.

El maestro apagó el micrófono y se volvió a levantar del frente de la computadora.

Ante lo ocurrido un grupo de personas encapuchadas tomaron las instalaciones de la escuela preparatoria para denunciar al maestro.

PROFESOR NIEGA LOS HECHOS Y SE DEFIENDE

Tras viralizarse el video de la presunta agresión, el profesor apareció en un junto con su esposa para desmentir que ellos fueron los 'protagonistas' de la acusación de violencia de género.

"Explicarles que estos ruidos son ajenos a las instalaciones donde habitamos, nosotros vivimos en un edificio en condominio y está rodeado de varios departamentos y a veces se escuchan ruidos externos", dijo el profesor en el video.

"Me sorprende esta situación, pero la entiendo porque dentro de donde vivimos efectivamente como dice Cuauhtémoc se escuchan infinidad de ruidos y no podemos estar ajenos a ellos [...] No existe ningún problema, como ven no hay mala situación", expresó su esposa, que también es maestra en el mismo plantel.

POSTURA DEL COLEGIO DE BACHILLERES

Por su parte, el Colegio de Bachilleres informó a través de un comunicado que daría aviso a las autoridades de lo ocurrido con el profesor para que investiguen los hechos, además de confirmar que el docente fue separado de sus funciones.