Maestro de la UAEMéx justifica acusaciones de acoso en su contra, dice: 'La carne es débil'

El maestro fue grabado por un alumno o alumna cuando dijo no preocuparle las acusaciones en su contra

Por: Redacción Web

En redes sociales se ha publicado un video con la respuesta de un maestro de preparatoria para justificar las acusaciones de acoso en su contra en el Estado de México.

Alumnos de la preparatoria 1, Adolfo López Mateos, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), grabaron cuando el maestro, Miguel Ángel 'N' se refirió sobre las acusaciones de acoso en su contra y dijo no preocuparle.

"Estaba en clase en Tenancingo, me llamó mi sobrina para decirme: "Oye tío, fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas", dice el maestro sin darse cuenta que era grabado por un alumno o alumna.

"Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre", agregó el profesor.

De acuerdo con El Universal, el maestro continúa diciendo: "Los alumnos, los estudiantes, sí pueden señalar a un profesor, pero ¿nosotros cómo los señalamos? Diciendo que me vio en forma concupiscente, ¿cómo acuso a alguien de ustedes que me está acosando?, por favor".

Las autoridades universitarias confirmaron que el profesor Miguel Ángel, tiene un procedimiento de responsabilidad.

Mientras tanto el día de hoy en conferencia de prensa, la alumna Sofía Mariana, denunció que el maestro Miguel Ángel le dijo: "Te ves muy bien con tu vestido, pero te verías mejor sin él".

La alumna dijo que presentó la denuncia ante las autoridades de la UAEMéx, pero que 'la archivaron', también acudió a la Fiscalía de Justicia, pero le dijeron 'que el acoso no es un delito'.