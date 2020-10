Alumno denuncia a maestro por sacar a los alumnos sin motivo aparente de clase virtual

Los alumnos le indicaban al maestro que si tenían activadas las cámaras de sus computadoras, incluso se movían, pero el maestro los sacaba de la clase

| 03/10/2020 | ionicons-v5-c 14:10 | Patricia Hernández Agüero |

Baja California.- De nueva cuenta fue exhibido un problema de conexión durante una clase virtual y la falta de empatía de un profesor hacia sus alumnos.

Los hechos ocurrieron durante una clase virtual del Colegio de Bachilleres de Baja California.

El maestro identificado como Martín Valdez, les pedía a sus alumnos que activaran sus cámaras porque solo veía sus fotografías, pero los estudiantes le señalaron en repetidas ocasiones que si tenían activada la cámaras y hasta hacían movimientos con los brazos para indicar que ellos si podían ver a sus compañeros, pero esto no le importó al profesor quien 'sacó' de clases a cada uno de los alumnos que no podía ver, pero si escuchar.

"¿La abres o te vas? Está tu imagen fija ¿La pones o no la pones? Ok, Celia se va de la sesión, no quiere abrir su cámara. Bye", dijo el profesor durante la sesión a una de las alumnas.

Así continúo el profesor solicitando a sus alumnos que activaran la cámaras porque el solo veía sus fotografías, sin embargo si podían ser vistos por sus otros compañeros.

Después de la insistencia de los alumnos y ante la falta de empatía por parte del maestro, una de las estudiantes le dijo que lo acusaría a la Dirección. A lo que Valdez le respondio: "Gracias, que te vaya muy bien".

Yahir, el adolescente que grabó lo ocurrido durante la clase y lo publicó en sus redes sociales, le indicó al profesor que se retiraría de la sesión porque no estaba dando clases, a lo que el maestro le respondió: "No te preocupes, ese es mi problema".

El joven también pidió a sus compañeros que lo ayudaran a reportar al profesor con las autoridades académicas, ya que además del problema con la clase virtual que evidenció, también señaló que el profesor hace llamadas fuera del horario de clases e irregularidades en la solicitud de tareas.

Con la modalidad de clases virtuales a causa de la pandemia por el Covid-19 no solo los alumnos si no también los maestros se enfrentan a este nuevo reto de educación.

Incluso en días pasados una maestra también fue dada de baja de su cargo después de ser evidenciada gritándole a sus alumnos porque, no tenían prendidas sus cámaras durante la clase virtual, pero al parecer se trataba con un problema con su conexión de Internet.