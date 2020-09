'La neta no me dejé': #LordPizza justifica su agresión a empleados de Little Caesars

El hombre bautizado como #LordPizza aseguró que los empleados también lo golpearon a él

Luego de ser bautizado como #LordPizza al hacerse viral por un video donde aparece golpeando a un empleado de la pizzería Little Caesars en Chihuahua debido a que no le querían dar servicio por no traer cubrebocas, el hombre identificado como José Fernando Vallejo Cervantes dio su versión de los hechos.

"Todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí", señaló en un video compartido en Twitter por el usuario @Zebulebe.

#LordPizza ya hizo un video con "su versión de los hechos" pero obvio justifica todo lo que hizo y dice que lo golpearon primero

¿Vieron cuántos iban con él? ¿No creen que lo hubieran defendido? Si hasta sus amigos tienen cara de pena ajena. El tipo está acorralado.

"Hasta ahí yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan bien mamones. Y... pues la neta no me dejé, así de sencillo", dijo Vallejo Cervantes.

Asimismo, comentó que aunque en el video que se hizo viral no se ve que lo agredieron, eso sí sucedió y aseguró que le pegaron en la cara con una aplanadora.

"También me pegaron, nomás que no se ve en el video, también un morro de ahí me pegó con la aplanadora; guacha –y mostró el puno de su mano–, guacha la cara", argumentó.

Sin embargo, en redes sociales también exhibieron la actitud que ha tomado #LordPizza con usuarios que le manifestaron su postura por lo ocurrido en una sucursal de Little Caesars.

Además de algunos comentarios agresivos que les ha realizado a las mujeres en el pasado sobre su postura sobre el uso del cubrebocas.