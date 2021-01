López Obrador seguirá subiendo vídeos a Facebook mientras no lo censuren

El presidente ha criticado a los directivos de redes sociales por haber cerrado las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

"Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos (largos)... Como lo vamos a subir al Face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face", expresó en un mensaje que publicó en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.





El clip fue filmado en un vivero de Petatlán, en el estado sureño de Guerrero, donde el mandatario realiza una gira de trabajo.





Durante los últimos días, López Obrador ha criticado a los directivos de redes sociales por haber cerrado las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.





El 7 de enero, tras los disturbios en el Congreso estadounidense, el mandatario mexicano criticó a Facebook y Twitter por "censurar" a Donald Trump, si bien no nombró al jefe de la Casa Blanca directamente.





Y el pasado miércoles volvió a criticar la censura de ambas redes sociales y la supuesta violación a la intimidad de algunas plataformas, asegurando que la Estatua de la Libertad de Nueva York debe de estar "verde de coraje".





Incluso comparó a las redes sociales con "la Santa Inquisición de nuestros tiempos".





Mientras que el jueves anunció que en la próxima reunión del G-20 expresará su rechazo a que las redes sociales puedan "suspender la libertad de expresión", en referencia al caso Trump.

