López Obrador se hospeda en hotel de Culiacán, ¡donde hubo coronavirus!; asegura 'estar bien'

Mediante un video grabado desde el hotel Lucerna, el Presidente de México, aseguró estar bien y aclaró que es falso que no se deja tomar la temperatura

Por: Redacción Web

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mediante un video y desde el hotel Lucerna, en Culiacán, lugar donde estuvo el primer infectado de Covid-19, emitió un mensaje a los mexicanos sobre tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de coroanvirus y pidió cuidar de los adultos mayores, quienes son los más vulnerables.

Al estar en el lugar donde surgió el primer infectado de Covid-19, el mandatario aseguró que el hotel ya se encuentra limpió y expresó que el coronavirus: "No es la peste"

Expresó que "la cultura mexicana nos han salvado de epidemias, terremotos, malos gobiernos, corrupción y todas las calamidades".

De la misma manera apuntó a los conservadores, quienes asegura son los que desean que se aísle. "¡Imagínense! No abría conducción. O sí, habría la conducción de ellos. Por que en la política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan, y eso es lo que ellos quieren. Que haya un vació, para que se apoderen ellos", comentó.

El Presidente aprovechó también el video para hablar de la noticia que se ha difundió en varios medios de comunicación sobre que se negó a tomarse la temperatura como protocolo de seguridad en el aeropuerto.

"En el aeropuerto a la entrada, hay un equipo médico, entonces me ponen el termómetro como a cualquier pasajero", dijo. "Ya cuando voy a entrar al avión, sale un tipo, una persona, otro (que toma la temperatura), pero ya con un periodista del Reforma. Y le digo: 'Oye ya me tomé la temperatura'. Entonces el del Reforma dice: ¿Por qué usted no se deja tomar la temperatura?

El mandatario contó que ya no le contestó al periodista y él insistía en preguntarle por qué no hacía caso a las recomendaciones, a lo que AMLO calificó ese momento como un "montaje".

Andrés Manuel aseguró que a su llegada a Culiacán, le volvieron a tomar la temperatura, que dio 36 grados.