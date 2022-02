López Obrador promueve el diálogo entre Rusia y Ucrania

El presidente de México evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar

Por: Redacción INFO7

febrero, 24, 2022 08:29

El Gobierno mexicano, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "seguirá promoviendo que haya diálogo" en la crisis de Ucrania, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar.

"Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución", manifestó.

Las declaraciones del presidente de México, en su rueda de prensa diaria, se producen después de que durante la madrugada tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

Unas horas más tarde las fuerzas rusas cruzaban el punto fronterizo de Vilcha, en la región de Kiev, en una ofensiva que ya ha dejado decenas de ucranianos muertos, entre civiles y militares.

"Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica", comentó López Obrador.

El mandatario respaldó la postura de México en la última sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la embajadora alterna Alicia Buenrostro "respaldó todas las declaraciones del secretario general (António Guterres)" sobre Ucrania.

Asimismo, el líder mexicano insistió en que su Gobierno está preparado para una previsible crisis energética.

"Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio de gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos", prometió.

Además, el presidente presumió de que la situación "agarró" a México "con una apreciación del peso" y "una situación muy favorable" de la moneda, que este miércoles cerró en 20,26 pesos por dólar, uno de los mejores niveles del año.

"Ahora puede estar subiendo por esta situación, pero tenemos margen", mencionó.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS