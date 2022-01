López Obrador anuncia una gira por Centroamérica en el 2022

El presidente aprovechó la ocasión para insistir en que le alegran las victorias de los candidatos progresistas en el continente

Por: Redacción INFO7

enero, 10, 2022 09:49

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, contempla realizar una visita por distintos países de Centroamérica durante este año, aunque sin aclarar las fechas, según anunció este lunes en su conferencia de prensa matutina.

"Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido pero sí tengo interés (...) he salido tres veces y las tres a EUA, una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur", dijo.

López Obrador hizo este comentario tras confirmar que se reunirá el próximo 15 de enero, en Ciudad de México, con la presidenta electa de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro.

López Obrador aprovechó la ocasión para insistir en que le alegran las victorias de los candidatos progresistas en el continente.

"Afortunadamente, con democracia, ha ido avanzando el movimiento progresista, y eso es muy bueno", continuó.

Sobre la posibilidad de que dentro de su gira visite Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y que este lunes inicia su quinto periodo presidencial bajo acusaciones de fraude, López Obrador prefirió no opinar.

"No queremos pleito con nadie, México siempre ha buscado la conciliación y por eso nos tienen confianza, por eso hasta se le pide a México que actúe como intermediario en conflictos internacionales", dijo.