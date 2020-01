Localizan en Cancún a policía reportada como desaparecida

Por: Redacción Web

La joven policía identificada como Ángela Rosas Chávez de 23 años de edad, fue localizada con vida en Cancún tras una intensa búsqueda desde que fue reportada como desaparecida el pasado 13 de enero.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la familia de la joven uniformada la reportó como extraviada tras perder comunicación con ella mientras se encontraba en Mérida, Yucatán.

Por el momento no se ha dado a conocer en que circunstancias terminó en el estado de Quintana Roo, así como su estado de salud.

Se espera que la agente Rosas Chávez sea llevada de vuelta a la Ciudad de México durante las próximas horas.

"Ya me confirmaron que es ella, que ya la tienen, me están diciendo sus hermanos que ya la tienen. Está viva y completa, sólo que no me han querido decir en qué condiciones está, pero se van hacia la Secretaría de Seguridad. Ella está bien, localizada y completa", confesó el padre de la joven a un medio de comunicación local.