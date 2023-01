¡Listillo desde chiquillo! Termina Navidad y devuelve pino

La historia de un comprador que se pasó de listo y regresó el árbol de Navidad después de usarlo se hizo viral en redes sociales

Por: Patricia Agüero

Enero 05, 2023, 11:09

Con el poder de difusión que tienen las redes sociales es más fácil evidenciar a las personas que hacen acciones indebidas, incluso llegar al punto de hacerse virales.



Tal es el caso de un comprador que fue exhibido en redes por devolver un árbol de Navidad justo pasando las fiestas decembrinas porque 'no le gustó'.



El comprador adquirió un 'Árbol de Navidad Pino Frondoso de 1.60 mts' a través de Mercado Libre.



Sin embargo, pasadas las fiestas decembrinas, el vendedor del árbol recibió un mensaje de la plataforma de comercio en dónde le indicaron que el comprador del árbol de Navidad se arrepintió de la compra y por consecuente pedía la devolución del dinero.



Está acción del comprador no fue bien recibida por el vendedor quien no se quedó 'callado' y respondió con ironía el mensaje.





'Que conveniente, pasó todo diciembre y ahora lo regresas jajaja. Si querías un árbol gratis solo lo hubieras pedido, sin problema te lo regalaba', escribió el vendedor.



Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados, pero la historia se filtró desde la propia plataforma.



Al ser compartida en redes sociales esta rápidamente se hizo viral. Los usuarios que reaccionaron señalaron al comprador como el más tacaño.