´Les pido perdón a todos´: madre de Giovana, presunta asesina de Fátima

Por: Redacción Web

Marcelina Cruz, madre de Gladis Giovana ´N´, presunta secuestradora y feminicida de la niña Fátima, pidió persona a la sociedad mexicana en rueda de prensa, por el terrible crimen ocurrido.

"Yo de antemano les pudo perdón, yo que soy madre de Giovana, les pido perdón a todos", expresó la mujer.

"Yo sé que con un perdón no se va a solucionar esto, pero yo les pido perdón a todos. También a la señora, a la mamá de la niña", agregó.

La mujer confesó que ha recibido agresiones y amenazas de muerte; así como también no ha tenido contacto con sus tres nuevos desde la detención de su hija.

"No sé si ella haya hecho lo que dice. A los niños no los he visto (sus nietos), no tengo comunicación con ellos, no sé dónde están, no sé dónde los tienen, no sé quién los tenga. Voy a luchar por ellos", dijo Marcelino.

Además, pidió atención psicológica para ella, su hija y sus nietos. Y no descartó ir con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que le ayude a recuperar a los tres menores.