´¿Le ha mentido a México?´, le pregunta reportera a López-Gatell y la revientan en redes

Por: Redacción Web

México.- Durante la conferencia vespertina de este miércoles sobre los casos de COVID-19 en México, una reportera le preguntó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, si le ha mentido al pueblo de México con las cifras que reporta diariamente sobre el panorama del coronavirus, luego de hacer referencia a una declaración dada por el exsecretario de Salud, José Narro Robles, quien puso en duda la veracidad de las cifras y de que en verdad se haya logrado aplanar la curva epidemiológica.

“Esta tarde el exsecretario de salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario?”, formuló la reportera del Sol, Sarahi Uribe de México.

En respuesta, y entre risas, López-Gatell le dijo, "Cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, el doctor Narro?”

La reportera, que al parecer no estaba bien enterada de las declaraciones de José Narro, se puso nerviosa y dijo que éste había dicho que “no es congruente con sus cifras”, pero no pudo emitir una frase muy clara... a ver, permítame”, mientras seguía buscando la información en el celular, sin embargo, parecía no encontrarla.

Por sí te lo perdiste, aquí el oso de la reportera del Sol de México, por andar de amarra navajas de una declaración de Narro hizo el silencio más incómodo de las conferencias de @HLGatell pic.twitter.com/IHwFbymXfV — Edward Símuta (@edwardsimuta) May 7, 2020

“Estamos a la espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional”, continuó el subsecretario.

La reportera intentó decir más, pero seguía sin encontrar la información, e indicó algo muy general y vago: “menciona que las cifras no cuadran y que esto genera en la población incertidumbre. A ver... ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México?”

“Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor José Narro Robles es un personaje de la vida pública. Fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI. Ya no le sigo la pista. No sé si siga en el PRI, no sé si siga en la UNAM. Por ahí debe estar. Me parece un individuo respetable. Habría que ver sus argumentos sobre lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. Quizás ahí nos podamos dar cuenta a qué se refiere”, afirmó el subsecretario.

Ante el silencio de la reportera, López-Gatell le dijo que no se inhibiera y que continuarían la serie de preguntas mientras ella “analizaba” sus comentarios.

Sin embargo, cuando López-Gatell hablaba de las carencias que se acumularon durante años en el sector salud en México, dijo: “Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del Dr Narro, en la administración inmediata anterior por distintas razones. Definitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud que tenga una cobertura universal y estas capacidades que estamos aumentando ahorita para responder a la epidemia de COVID-19 sin duda van a ser contribuciones importantes para esa tarea y ese proyecto más amplio”, finalizó.

Debido al bochornoso momento que vivió la reportera, usuarios de redes sociales la criticaron e inspiró hashtags y tendencias en Twitter como #CuentemeMas, #YoConfíoEnGatell, #GatellNoEstasSolo, y palabras como “reportera”, “Sol de México”, y “Narro”.

Cabe mencionar que después de las 21:00 horas, Sarahi Uribe modificó la privacidad de su cuenta de Twitter (@saquribe) y la puso bloqueada, esto debido los comentarios subidos de tono que estaba recibiendo.

(Con información de Infobae y agencias)