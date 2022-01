Le donó riñón a su suegra, novia lo deja y se casa con otro

La insólita anécdota de Uziel Martínez se ha viralizado en Tik Tok alcanzando cerca de 16 millones de reproducciones

Por: Patricia Hernández Agüero

enero, 10, 2022 17:00

El gran amor que tenía por su novia, llevaron a Uziel a donar uno de sus riñones a su "suegra" para que recuperara su salud. Con este significativo acto de amor, uno pensaría que la mujer no solo estaría agradecida con su pareja, sino más enamorada.

Pero, algo insólito pasó y a tan solo un mes de ocurrida la cirugía de trasplante, la novia se casó, pero ¡con otro!

Así es y no es broma, lo confirmó el propio Uziel en su cuenta de Tik Tok tras darse cuenta que su video se había viralizado y en donde le pedían detalles de lo ocurrido.

El video original publicado el pasado 6 de enero, muestran a Uziel acostado mientras suena de fondo la canción "Favorite Crime" de Olivia Rodrigo y con la frase: "Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes".

Los usuarios rápidamente comenzaron a pedirle detalles de su historia, otros más le dijeron que si era el "rival" del chico que abandonó Harvard por su novia y que tampoco tuvo un desenlace feliz.

El video original alcanzó casi 16 millones de reproducciones en tan solo cuatro días desde su publicación y en otros videos el joven ofreció detalles de lo que ocurrió.

Uziel originario de San Quintín, Baja California confirmó la anécdota y detalló que se encuentra bien emocionalmente, que él y su exnovia terminaron en buenos terminos.

"Yo estoy bien emocionalmente, creo que ella también, no tengo nada en contra de ella, estamos en buenos terminos no somos amigos, pero tampoco nos odiamos y si, sigo adelante la verdad que mi vida sigue normal, no tengo ningún problema".

El joven detalló que grabó el video porque tenía insomnio y no tenía nada que hacer, sobre los comentarios que dicen que le ganó al estudiante de Harvard, este señaló que le devuelve "la corona".

"Yo no estaba en la competencia, le devuelvo su corona o su premio al de Harvard y al de las hemorroides, yo ayer tenía insomnio y no tenía nada que hacer, así que grabé este Tik Tok y no me había dado cuenta que se había hecho viral".

Los comentarios en Tik Tok se han dividido, mientras algunos le señalan su "error" por darlo todo en una relación, otros aplauden su noble acto para salvar la vida de una persona.