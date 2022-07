Lanzan búsqueda del 'Sr. Osito' juguete de apego de niño

Un bebé de dos años salió a pasear con su papá, pero al regresar a casa se dieron cuenta que perdieron un osito de peluche muy importante

Por: Patricia Agüero

julio, 20, 2022 09:18

Una tierna búsqueda se ha lanzado en Internet para localizar el "Sr. Osito", el peluche de apego de un niño de 2 años.

La familia de Emi, como se llama el niño, han colocado letreros con la foto del osito de peluche que ayude a localizarlo.

Estos carteles fueron pegados en postes y en negocios en las inmediaciones de San Mateo en Oxtotitlán en Toluca, Estado de México.

Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

"Hola, salí a pasear con mi papá y perdí a mi oso. Si lo encontraste ayudame a que regrese conmigo", se puede leer en parte del mensaje.

Detalla que se trata del juguete de apego del pequeño Emi y por ello la importancia para localizarlo.

El peluche es pequeño, mide 15 cms aproximadamente.

Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

¿Qué son los objetos de transición?

En algunos casos, los más pequeños de la casa, le dan un valor sentimental a una mantita, un peluche o cualquier otro objeto, lo que se conoce como un objeto de transición o de apego.

Su importancia radica en que estos objetos representan el apego que el bebé siente por sus padres, y le ayuda a controlar la ansiedad por separación en determinados momentos.

Si el niño pierde su objeto de apego sentirá una profunda tristeza, y por mucho que nos empeñemos en buscar sustituto no lo conseguiremos. Y es que el objeto transicional no puede cambiarse por otro, a no ser que sea el propio niño quien decida sustituirlo.

