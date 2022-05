Lady FGR intimida y evade responsabilidad tras choque

Una empleada de la Fiscalía General de la República se hizo viral por intimidad y evadir su responsabilidad tras un choque con un triciclo

Por: Luz Camacho

mayo, 03, 2022 08:37

Una nueva "lady" se hizo viral a través de rede sociales. Ahora se trata de la bautizada "#LadyFGR", quien es señalada por amedrentar a un repartidor de garrafones de agua.

A través de TikTok el usuario @Carri Carrizosa compartió un video de donde se ve a una funcionaria de la FGR amenazando y evadiendo su responsabilidad tras chocar el triciclo en el que se trasladaba el repartidor.

En el audio del video se escucha a la mujer amenazando al muchacho con llamar a la policía para que se hicieran presentes en el choque, a lo que él responde que lo haga porque ella fue la responsable.

"Pues si quieres márcales, tú me pegaste a mí, yo no te pegué a ti, yo soy un triciclo, no soy un carro", le dice el joven.

A lo que ella le contesta: "¡Qué no te podías dar la vuelta?".

"¿Y qué hice? Me di la vuelta y te arrancaste", se defiende el chico.

Lady FGR le dice que trae prisa y se tiene que ir, pero al ver que el repartidor no la dejaba retirarse, la servidora pública lo comenzó a amedrentar.

"No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí más adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo", amenaza la empleada de la Fiscalía.

"¿Tú me va a pagar el daño de mi carro?, ¿sabes cuándo cuesta mi fascia?, ¿me vas a pagar mi golpe? Por favor, se prudente", le dijo la mujer.

El joven, quien mantuvo su postura, se defendió diciendo que él no le tiene que pagar nada porque no tuvo la culpa.

"Jefa, ¿tiene cámaras en los departamentos? Ahorita me deja ver las cámaras, ahorita también para pedir éstas", le pregunta el repartidor a otra persona que estaba en el edificio que estaba enfrente de donde ocurrió el incidente.

Tras eso, el muchacho deja ir a Lady FGR y le dice que ya con eso, al cabo sabe dónde trabaja. Antes de que se fuera la mujer, el repartidor señala que no trae placas, sin embargo, en uno de los vidrios traseros del vehículo se alcanza a ver una calcomanía donde sólo se alcanza a leer NER-63.

Piden a la FGR piden actuar contra #LadyFGR

Usuarios de redes sociales están pidiendo a la FGR tomar cartas en el asunto por abuso de autoridad e intimidación por parte de su empleada.

"Deja de ser un asunto entre particulares cuando utilizan su poder para intimidar y evadir la responsabilidad", "una llamada, eso es abuso de autoridad e intimidación, no te dejes, derechos humanos, Secretaría de la Función Pública en corto, no más abusos", "los servidores público creyéndose dueños de México y jefes de la sociedad", "vieron la serie de vecinos? igualita a Magdalena, jajaja", "A las de intendencia les dan camiseta de la PGR ?", "En caso de que alguna servidora o servidor público de la #FGR cometa una falta administrativa, puedes presentar una denuncia en el Órgano Interno", fueron algunos de los comentarios de los internautas.