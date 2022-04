Ladrón brinca techo de negocio para robar barbacoa

A través de redes sociales se hizo viral el video donde se capta el momento en que el delincuente roba la barbacoa a un negocio

Por: Luz Camacho

abril, 27, 2022 18:43

Comentarios

El video del momento en que un hombre brinca por el techo de un negocio y se roba la barbacoa se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes se ve a un hombre que viste una sudadera y gorra azul va caminando por el techo del negocio y brinca para llevarse en una tina unas bolsas que traen supuestamente barbacoa.

Hasta el momento se desconoce en que parte fue cometido el mencionado robo.

"Ese conoce bien el lugar estoy seguro que es conocido o extrabajador del dueño que poca madre ojalá y lo identifiquen", "Nadie sabemos la necesidad que tenía ese hombre tal vez no tenía para darles de comer a sus hijos por que si es así no es pecado", "No manchen , le falto la salsita", "Hasta se dio el tiempo de escoger lo que se iba a tragar", "Quizás los dueños de la barbacoa se robaron a su perro para cocinarlo y el fue a buscarlo aunque sea ya cocido y entre pena y pena, pues se lo cena", fueron algunos de los comentarios de la publicación que suma hasta el momento más de 37 mil reproducciones y casi dos mil reacciones.