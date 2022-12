La tasa de inflación en México cae a 7.77 % informó el Inegi

Por: Redacción

Diciembre 22, 2022, 11:04

La tasa de inflación general mexicana cayó en la primera quincena de diciembre hasta el 7.77 % anual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El dato es un poco más bajo que el 7.8 % alcanzado en todo noviembre pasado y contrasta con el 8.76 % de la primera quincena de septiembre pasado, cuando se alcanzó el índice más alto para un periodo igual desde el año 2000.



Aún así, hubo un incremento de 0.39 % en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) respecto a los 15 días anteriores, según detalló el organismo autónomo en su reporte.



El Inegi recordó que en la misma quincena de 2021, hace un año, la inflación quincenal fue de 0.10 % y la anual de 7.45 %.



El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó un 0.57 % quincenal y un 8.35 % anual, detalló el Inegi en su reporte.



Mientras que la partida de no subyacentes disminuyó un 0.14 % a tasa quincenal pero se incrementó un 6.08 % interanual.



Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0.62 % en la quincena y un 11.08 % anual.



Mientras que los servicios avanzaron un 0.51 % quincenal y un 5.22 % anual.



En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se incrementaron un 0.34 % respecto al periodo inmediato anterior, y un 8.85 % frente al mismo lapso del año pasado.



Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron un 0.54 % en la quincena, aunque se elevaron un 3.85 % anual.



El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, escaló un 0.36 % quincenal y un 8.50 % a tasa anual.



Los precios al consumidor cerraron 2021 con una subida del 7.36 %, un nivel no visto en 20 años por el alza de insumos básicos como los agropecuarios o la energía.



La inflación de 2020 cerró en un 3.15 %, mientras que en 2019 la inflación fue del 2.83 % y en 2018 los precios al consumidor se elevaron un 4.83 %.



El Banco de México (Banxico) elevó el 10 de noviembre la tasa de interés a un récord de 10 %, lo que representa el decimosegundo incremento consecutivo del objetivo para tratar de contener la inflación.