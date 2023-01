Justin Trudeau anuncia su reunión con empresarios mexicanos

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que ademas de la reunión que sostendrá con sus homólogos de México y Estados Unidos, tambien agendó un encuentro con los líderes empresarios.



'Despegando hacia la Ciudad de México. En los próximos días, me reuniré con @POTUS Biden, presidente @LopezObrador_ y líderes empresariales para fortalecer nuestras economías, crear buenos empleos y construir un futuro mejor para las personas en toda América del Norte. Más por venir, estad atentos.'

Taking off for Mexico City. Over the next few days, I’ll be meeting with @POTUS Biden, President @LopezObrador_, and business leaders to strengthen our economies, create good jobs, and build a better future for people across North America. More to come – stay tuned.