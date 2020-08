Jóvenes que fuman tienen hasta 9 veces más riesgo de infectarse de COVID-19

La Secretaría de Salud indicó que los que usan de forma combinada los cigarros y los cigarros electrónicos tienen hasta 9 veces de tener posibilidad de tener la infección por COVID-19

| 31/08/2020 | ionicons-v5-c 02:57 | Luz Camacho |

MÉXICO.- Los adolescente y jóvenes que fuman y vapean tienen hasta nueve veces más probabilidad de contagiarse de Covid-19, informó la doctora Luz Myriam Reynales Shigematsu, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Durante la conferencia de prensa diaria para informar sobre la situación de la pandemia por Covid-19 en México, explicó que de acuerdo con 19 estudios que se realizaron en Estados Unidos, "el consumir tabaco se asocia causalmente con las enfermedades crónicas y agrava la situación de la pandemia. Además, el tabaco provoca el doble de riesgo de llevar a la progresión una enfermedad crónica y a la muerte. [...] En México pasa lo mismo, ya que la afectación del tabaco es la misma que a nivel global".

Refirió que en México hay 1.3 millones de adolescentes y 14.8 millones de adultos fumadores.

Detalló que el 6 por ciento a nivel nacional son fumadores de cigarrillos combustibles, mientras que 1 millón de adultos y 335 mil adolescentes consumen cigarros electrónicos pese a la prohibición establecida en la Ley General para el Control del Tabaco.

"Una persona que fuma tabaco o vapea tiene más riesgo de infección y de progresión, complicaciones e incluso la muerte por Covid-19", alertó.

Además mencionó que los fumadores no son los únicos afectados, también las no fumadoras, y quienes tienen mayor vulnerabilidad son los niños.

"Los adultos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, principalmente, (entre ellos) quienes trabajan en restaurantes. No existe un nivel seguro de que la exposición al humo del tabaco no cause ningún daño", resaltó la especialista.