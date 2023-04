Joven viaja en avión con 500 gramos de marihuana en maleta

Un joven abogado publicó en redes sociales una serie de fotografías en las que presume como fue viajar en avión por México con una maleta repleta de marihuana

Por: Francisco Trejo

Abril 07, 2023, 16:00

A través de las redes sociales, un presunto abogado compartió una serie de imágenes en las que se puede ver como viajó a bordo de un avión a través del país cargando consigo un maletín repleto de marihuana.

De momento, las imágenes han causado cierto revuelo en las redes sociales, pues muchos no se explican como es posible que los involucrados en las imágenes pudiesen viajar con éxito con su hierva sin aparentes consecuencias legales.

Cabe destacar, que en las fotografías se puede apreciar como los agentes del punto de inspección sí inspeccionaron el contenido de la maleta, no obstante, eso no impidió que el individuo abordara la aeronave rumbo al Puerto de Veracruz e incluso tomó una fotografía de la maleta abierta desde el interior del avión.

'Es solo para que vean que es posible transportar y cómo se puede hacer', comentó el abogado en sus redes sociales.





Trascendió, que el autor de la publicación, especificó en un video publicado posteriormente, que la bolsa transparente presuntamente contenía 500 gramos del enervante.

Hoy en día es posible solicitar un permiso de consumo lúdico de cannabis ante la Cofepris y de acuerdo con diversas fuentes, adquirirlo es relativamente igual de sencillo que el trámite de una licencia de conducir.

Este trámite tiene una duración límite de 40 días hábiles y consiste en enviar a la Cofepris un formato junto con algunos documentos personales como lo son el CURP, número de teléfono y correo electrónico.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que este permiso no puede permitir vender, comprar o regalar cannabis. Asimismo, los ciudadanos no deberán consumir la cannabis en presencia de menores de edad o de terceros que no deseen convertirse en fumadores pasivos.