Joven muerde trompo de pastor en taquería y sale huyendo

El video del joven que sale huyendo con ayuda de sus amigos a bordo de un vehículo está causando indignación entre los usuarios en redes sociales

Por: Patricia Agüero

Noviembre 06, 2022, 13:14

Con las redes sociales los jóvenes llevan a cabo retos o también conocidos 'challenges', algunos incluso tan peligrosos que pueden poner sus vidas en peligro.



Pero, el video de un joven que le da una mordida a un trompo de pastor como parte de una broma, apoyado por sus amigos está causando gran indignación entre los usuarios de redes sociales.



El video que se está haciendo viral en redes sociales muestra a un joven vestido con ropa negra y gorra del mismo color cuando llega a la taqueria y le da una mordida al trompo que estaba colocado al frente del negocio. La dueña, identificada como Daniela Rosales Alcocer, se percató de los hechos, pero el joven salió corriendo, aunque la mujer intentó atraparlo, el joven subió a un vehículo en donde estaban sus amigos que grabaron los hechos y se dieron a la fuga en medio de risas.



'El coraje, miedo y la impotencia ellos no lo vieron y siguieron todavia burlandose, iban dos chavas y mas personas y ninguno de ellos tuvo la capacidad de pensar en lo que estaban haciendo', escribió en sus redes sociales.



La mujer que refirió que tenía poco tiempo de abrir la taquería, señaló que el día que ocurrieron los hechos ya no pudo vender la carne, por higiene y respeto a su trabajo.



'Días después me hacen llegar los videos que estas personas subieron a Facebook y hasta tiktok sin pensar en las consecuencias, POCA VERGÜENZA, EDUCACIÓN Y RESPETO QUE TIENEN', agregó en la publicación.



El video está causando gran indignación entre los usuarios en redes sociales quienes piden que el joven se haga responsable por sus hechos.



Hasta el momento no se ha logrado dar con el responsable para que pague por las pérdidas económicas que causó su broma en complicidad con sus amigos.