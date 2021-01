Joven justifica fiesta en su casa porque es propiedad privada y puede hacer lo que quiera

Las autoridades municipales de Cuajimalpa exhibieron a los responsables de realizar una fiesta pese a que están prohíbidas, ya que la CDMX está en semaforo en rojo por los contagios de Covid-19

| 19/01/2021 | ionicons-v5-c 12:20 | Patricia Agüero |

Ciudad de México.- Pese al pedido de las autoridades para quedarse en casa y evitar realizar o acudir fiestas para evitar contagios de Covid-19 y cuando la Ciudad de México se encuentra en una situación crítica al presentarse en semáforo rojo, para algunas personas, esto no es suficiente para suspender una fiesta.

Desde el comienzo de la pandemia, los gobiernos han tenido que lidiar con los más jóvenes para hacerles entender de lo complicado que es enfrentar a este virus, así como respetar las medidas de restricciones que aplica cada país, estado o ciudad.

El pasado fin de semana, las autoridades municipales de Cuajimalpa en la Ciudad de México, fueron alertados de una fiesta con varios jóvenes en el domicilio de un fraccionamiento privado.

El evento se realizaba en un domicilio ubicado en Avenida Stim, en la colonia El Chamizal.

La denuncia vecinal puso como prueba un video en donde se ven a varios jóvenes charlando y platicano, y de fondo se escucha la canción "24K Magic" de Bruno Mars.

Aunque al principio la seguridad privada del fraccionamiento le impidió la entrada a la autoridad municipal, una hora y media más tarde lograron ingresar y tras dirigirse al domicilio, le solicitaron a un hombre que salió a atenderlos, que tenían que terminar la fiesta.

El hombre en un principio aceptó, diciendo que solo había cinco parejas al interior y que solo iban a terminar de cenar, sin embargo, un representante del gobierno encabezado por el alcalde Adrián Rubalcava, le insisitó en que los invitados tenían que retirarse inmediatamente.

"Estamos en semáforo rojo, les pedimos que desalojen el área, la verdad esta es una falta de respeto, incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras", refiere el trabajador al presunto dueño del domicilio.

Un joven se hizo presente y tras dialogar con otro representante, señaló que su casa era propiedad privada y como tal, podía hacer lo que quisiera en su casa, cuando el representante de la colonia le indicó que no estaba en lo correcto porque estabamos en pandemia, el joven volvió a insistir en que era propiedad privada y podía hacer lo que quisiera.

Cuando otra persona le indicó que están prohíbidas las reuniones de más de 8 personas, el joven indicó que no había más de ocho invitados, sin embargo, le informan al joven que tienen videos en donde claramente son más personas.

El presidente de los vecinos le pidió de favor a la familia que desalojaran y terminaran la fiesta. Sin embargo, los ánimos de caldearon cuando le reclamaron que no había necesidad de llamar a la Policía y cuando uno de los responsables pidió que lo dejaran de grabar, pese a que le indicaron que el video era a solicitud del propio alcalde.

Después de que la fiesta fue suspendida, el alcalde de Cuajimalpa, escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

"Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia, por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida, pero por el otro lado en Av. Stim (...) se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid del domicilio número 5".