Joven adopta una mosca y se hace viral en TikTok

El tiktoker documentó los días al lado de su amigo "Moscardo", a quien hasta le hizo una sesión de fotos.

Por: Brenda González

febrero, 23, 2022 20:37

Comentarios

Un usuario de TikTok llamado @poshito_kun se volvió viral tras adoptar una mosca, a la cual llamó "Moscardo".

En sus videos, el tiktoker mostró como una mosca lo estaba molestando, así que decidió capturarla en un frasco de vidrio con un poco de miel.

Al darse cuenta que este tipo de insectos no viven mucho tiempo, el joven decidió darle la mejor vida a su ahora amigo, así que decidió construirle todo un ecosistema en un frasco más grande.

En otros videos se ve como en el recipiente vació un poco de tierra, piedras, hojas y trozos de tomate, para que "Moscardo" pudiera vivir y comer.

Los días pasaron y el tiktoker seguía documentando sus días al lado de su amiga la mosca, tanto que recibió más de 3 millones de likes y más de 440 mil comentarios.

Todo iba bien con la adopción, de hecho hasta una sesión de fotos le hizo a su pequeño amigo, quien a pesar de poder huir permanecía cerca de su amo, "perreando" y "ejercitándose".

Sin embargo, llegó la fatídica mañana en que "Moscardo" murió, luego de cinco días de convivencia con @poshito_kun.

Ante esto, su dueño decidió realizar todo un funeral, transformando una caja de cerillos en ataúd, que después incineró con su amigo dentro.

"No importa qué pase a partir de hoy, eres y serás lo mejor que me pasó este año, y no te preocupes amigo mío, nos volveremos a reunir", escribió el dueño de la ahora famosa mosca.

Los videos donde el tiktoker docuemntó sus días con "Moscardo" se hicieron virales rápidamente, no bajando de las más de 160 mil vistas.