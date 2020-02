Joven abandona a su madre enferma en una central camionera

ADN40 -

Blanca Irene Yáñez Soto, una mujer de 45 años, quien padece diabetes, fue abandonada y despojada de su dinero por su hija y se encuentra varada en la Central de Autobuses de Hermosillo, Sonora.

"Amá, ahorita vengo no te me vayas a quedar dormida, dame la bolsa y ahorita te traigo de cenar", relató la mujer de 45 años después de que su hija la dejó sola en la central camionera.

La señora, que se veía claramente afectada por la situación, contó que salió el 8 de febrero de El Fuerte, Sinaloa, acompañada de su hija Guadalupe, de 15 años, hacia Hermosillo, donde realizarían un trámite y luego tomarían un autobús para llegar a Mexicali, donde la esperan sus familiares para ayudarla con un tratamiento para la vista.

Al llegar a Hermosillo su hija le dijo que le cuidaría el bolso para que no lo anduviera cargando. Posteriormente, la señora decidió sentarse un rato en lo que esperaba la hora de abordar el camión que las llevaría a su destino, cuando buscó a su hija ya no estaba.

"Me dejó mi hija ahí sentada en la central camionera y se llevó el dinero, 5 mil pesos, y se llevó mis papeles ese dinero me lo dio mi hermano para la ayuda para mis ojos y me dejó ahí en la central", contó la mujer llorando.

Al preguntar por su hija, un taxista le comentó que se había subido a un camión rumbo a Mexicali.

La señora Blanca ha dormido en la central camionera de Hermosillo, no sabe leer y no tiene forma de regresar a su hogar. Por la diabetes que padece tiene complicaciones, cefaleas y mareos.