¡Insólito! Usuarios critican a 'SuperMan' por no detener balacera en la CDMX

Por: Redacción Web

Una joven denunció en redes sociales la balacera que estaba ocurriendo en calles de la colonia Cuahutémoc, frente a la Torre Diana en la Ciudad de México.

El día de ayer un asaltanta fue captado in fraganti por un oficial de Policía cuando amagaba a un hombre de nacionalidad rusa, para que le entregara el dinero después de salir de una casa de cambio.

El asaltante al percatarse del policía le disparó en dos ocasiones, por lo que este repelió la agresión hiriendo al asaltante quien logró escapar con su cómplice a bordo de una motocicleta.

La joven que reportaba la balacera a través de sus redes sociales, logró grabar los momentos de pánico que vivió junto a los empleados y clientes de una sucursal de telefonía movil.

"Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. Qué está pasando en México, qué carajos está pasando." escribió la mujer en Twitter.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g — out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020

Sin embargo, para sorpresa de la joven, su publicación comenzó a viralizarse después de que los usuarios se percataron que presuntamente había una figura del superhéroe de cómic, SuperMan, en la tienda de telefonía y comenzaron a bromear al respecto.

- Doña Claus... Lic...

- Ahora que...?

- Que Superman no pudo parar la balacera en Torre Diana pic.twitter.com/olT5w9JbHu — Sergio Juarez (@SergioJuarezC) March 10, 2020

Balacera cerca de Torre Diana, lo bueno que ahí se encontraba Superman vigilando y no paso a mayores. pic.twitter.com/vKEzMEJRme — Ricardo Vallejo M (@RichardVallejoM) March 10, 2020

Pinche Superman sólo te quedaste parado y no hiciste nada en la balacera en Torre Diana, el pinshi Batman ya se los hubiera madreado. pic.twitter.com/K7UoSpGdza — La corneta negra (@lacornetanegra) March 11, 2020

