Inflación termina 2022 en 7.82 %, el mayor cierre en 22 años

Enero 09, 2023, 9:29

La tasa de inflación mexicana llegó en diciembre hasta el 7.82 % anual, el mayor nivel para un cierre de año en 22 años y lo que va del siglo, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Además, el índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0.38 % respecto a noviembre, cuando la inflación anual había caído a 7.8 %, añadió el organismo autónomo en su reporte.



En diciembre de 2021, hace justo un año, la inflación anual fue de 7.36 %, su entonces mayor cierre de año en 2 décadas, mientras que la inflación mensual fue de 0.36 %, según recordó el Inegi en su reporte.



POR PRODUCTOS



El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, subió un 0.65 % mensual y un 8.35 % anual, detalló el Inegi.



Mientras que la partida de no subyacentes retrocedió un 0.40 % a tasa mensual, aunque se incrementó en un 6.27 % interanual.



Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0.74 % en el mes y un 11.09 % en el año.



Mientras que los servicios avanzaron un 0.53 % mensual y un 5.19 % anual.



En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios subieron un 0.50 % respecto al periodo inmediato anterior y un 9.52 % frente al mismo lapso del año pasado.



Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno decrecieron un 1.15 % en el mes, pero avanzaron un 3.66 % en el año.



Por último, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, presentó un aumento del 0.37 % mensual y del 8.54 % interanual.



El Inegi también anunció que en diciembre el índice de precios al productor, incluyendo el petróleo, se elevó en 4.88 % a tasa anual, por debajo del 10.32 % de diciembre de 2021.



INFLACIÓN AL ALZA



Los precios al consumidor cerraron en 2021 con una subida del 7.36 %, un nivel no visto en 2 décadas, ante el alza de insumos básicos como agropecuarios o energía.



El dato de 2022 es más del doble de la meta del 3 % anual que establece el Banco de México (Banxico), que para afrontar la subida de precios ha elevado 13 veces la tasa de interés hasta un récord de 10.5 %.



El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado el incremento de tasas y ha presumido de medidas 'no ortodoxas' que han evitado, según sus cálculos, que la inflación supere el 10 % anual.



El mandatario promovió primero un 'Paquete contra la inflación y la carestía' (Pacic) en mayo pasado, que incluyó más de 300.000 millones de pesos en subsidios fiscales al combustible.



Y después impulsó un 'Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía' en octubre para que empresarios se comprometieran a no elevar los productos básicos.