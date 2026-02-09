Identifican cuerpos de tres mineros desaparecidos en Sinaloa

Los trabajadores habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un grupo armado durante la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo con testimonios

Fueron localizados sin vida dos trabajadores mineros que formaban parte del grupo reportado como desaparecido en el sur de Sinaloa. Las víctimas fueron identificadas como el ingeniero José Ángel Hernández, Ignacio Aurelio Salazar Flores y el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, quienes laboraban para la empresa Vizsla Silver.

De acuerdo con autoridades federales, los restos de ambos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de una fosa clandestina localizada el pasado 6 de febrero en la zona serrana. Debido a las condiciones en que fueron hallados, fue necesario realizar estudios forenses especializados, incluyendo pruebas genéticas, para confirmar su identidad antes de notificar a sus familiares.

José Ángel Hernández era originario del estado de Zacatecas y su identificación fue confirmada mediante análisis periciales realizados por personal forense tras el hallazgo de restos humanos en el sitio. En el caso de José Manuel Castañeda Hernández, se informó que se desempeñaba como geólogo dentro de la misma empresa minera.

El hallazgo de ambos trabajadores forma parte de las diligencias relacionadas con la desaparición de un grupo de mineros, caso que es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), debido al contexto en el que ocurrió la privación ilegal de la libertad de los empleados.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la región, ya que aún permanece pendiente la localización del resto de los trabajadores reportados como desaparecidos, lo que mantiene la incertidumbre entre sus familiares.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los mineros en Concordia?

Los trabajadores habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un grupo armado durante la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas. El hecho ocurrió en el municipio de Concordia, Sinaloa, una zona con actividad minera y presencia de grupos delictivos.

Desde entonces, autoridades federales iniciaron operativos de búsqueda para localizar a los mineros, mientras familiares y colectivos exigieron acciones para dar con su paradero. La desaparición generó movilizaciones y llamados públicos para acelerar las investigaciones relacionadas con el caso.

Confirman identificación del minero José Ángel Hernández Vélez

Autoridades mexicanas confirmaron que el cuerpo encontrado en la fosa clandestina corresponde a José Ángel Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas, específicamente del municipio Cañitas de Felipe Pescador.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), notificó a los familiares sobre la identificación del minero. Colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas solicitaron a las autoridades informar cuántos restos humanos han sido localizados en el sitio.

Entre estos colectivos se encuentra Por las Voces Sin Justicia, agrupación que ha impulsado peticiones para que se transparenten los resultados de las labores de búsqueda realizadas en la zona.

Reacciones tras confirmarse el fallecimiento del trabajador minero

El hallazgo generó reacciones públicas, entre ellas la de la senadora zacatecana Geovanna Bañuelos, quien se pronunció en redes sociales tras la confirmación del fallecimiento del trabajador.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”.

Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador.



A su familia y seres queridos les expreso mi solidaridad y mi acompañamiento en este momento tan difícil.



Ninguna familia debería vivir la… — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) February 8, 2026

La publicación se sumó a mensajes emitidos por usuarios y familiares que exigieron el esclarecimiento total del caso, así como avances en la localización del resto de los trabajadores desaparecidos.

Detenciones y avances en la investigación del secuestro

La localización del cuerpo ocurrió dos días después de que la FGR informara la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el secuestro de los mineros. Durante los operativos también se reportó la localización de varios restos humanos en el municipio de Concordia.

Autoridades señalaron que entre los restos localizados existía un cuerpo con características similares a uno de los trabajadores desaparecidos, lo que derivó en procesos de identificación para determinar su identidad.

