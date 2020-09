Hombre que compó un iPhone por Internet denuncia que recibió un jugo Boing

El hombre denunció a través de las redes sociales lo ocurrido tras realizar la compra en una tienda departamental reconocida de México

| 07/09/2020 | ionicons-v5-c 19:05 | Patricia Hernández Agüero |

México.- A raíz de la contingencia sanitaria las compras de productos por Internet se han incrementado, con ello también los riesgos de no recibir el producto como se exhibe, fraudes con las tarjetas bancarias, que se demore la entrega, entre otros.

Una pareja que realizó su compra a través de Internet en México contó la anécdota de los que fueron víctimas al comprar un Iphone y recibir hasta la puerta de su casa un ¡jugo Boing de guayaba! y no, no es una broma.

El hombre identificado como Salvador Gómez denunció a través de las redes sociales que fueron víctimas de fraude por parte de la tienda departamental Sears debido a que el pasado 27 de agosto realizaron la compra de un teléfono celular iPhone, pero este nunca llegó.

"Era la primera vez que comprábamos ahí. Es más, ni siquiera teníamos la tarjeta de la tienda, pero la solicitamos en línea", se lee en la publicación

El hombre detalló que tras comparar precios del iPhone SE, se dieron cuenta que en Sears estaba más barato por lo que decidieron realizar la compra de dos equipos, uno blanco para su esposa porque se había quedado sin celular y otro rojo para él porque ya quería cambiar el que tenía.

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación.@Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N — Salvador Gómez (@chapatoi) September 7, 2020

"A la semana de la compra (27 de agosto), me metí para ver el estado del pedido y me señalaba que se haría un reembolso por el equipo rojo, pues ya no lo tenían en existencia", Salvador confirmó que el dinero de ese equipo le fue devuelto a su cuenta a los pocos días.

Este lunes, la pareja recibió por parte de la empresa de mensajería DHL una caja de cartón cerrada con los sellos de SEARS, para su sorpresa, en su interior no se encontraba el iPhone, solo un jugo de guayaba de la marca Boing.

Salvador relató que se comunicó de inmediato con la tienda para reportar lo ocurrido, mientras tanto un empleado de la tienda levantó el reporte y le pidió que enviara entre 8 y 9 fotografías de la caja con el producto a un correo de devoluciones.

Sears le aseguró a la pareja que el dinero por este "error" les sería devuelto de cinco a diez días hábiles.

El hombre señaló que la tienda departamental ya se encuentra investigando cómo fue que llegó un jugo a una caja y en dónde se localiza el iPhone que nunca llegó a su dueño.