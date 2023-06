Hombre mata a perrito porque le quitó comida a su hija

La Fiscalía del Estado de Oaxaca informó la apertura de una carpeta de investigación por la denuncia hecha en redes sociales por crueldad animal

Por: Patricia Agüero

Junio 14, 2023, 18:04

Los casos de crueldad animal no se detienen, pero son gracias a las denuncias ciudadanas que se puede hacer justicia para los perritos que no tienen 'voz' para defenderse.

El caso más reciente ocurrió en Oaxaca, cuando un hombre le quitó la vida a un perro callejero porque le quitó comida a su hija.

Según la denuncia de Mayra Rubí en el grupo de Facebook: 'Patitas felices Oaxaca', vio cuando el hombre agarró a un perro en la calle y lo subió a un mototaxi. Según pudo investigar, el sujeto se lo llevó para matarlo porque le quitó comida a su hija y aunque lo esperó en el mismo lugar, el hombre ya no regresó.

'Los perros callejeros no tienen la culpa de no tener comida ni techo y no se que debo hacer', escribió la mujer en la publicación.

En otra publicación, Mayra Rubí publicó una foto del perrito sin vida dentro de un costal y dejado en un basurero.

'Lo encontré, con el mismo mecate que lo amarraron, porque dicen que atacó a una niña, cómo buen juez en lugar de buscarle hogar, lo mataron, pero que feroz animal', escribió la mujer.

Los mismos pobladores de Ocotlán de Morelos difundieron la imagen del sospechoso y piden a las autoridades actuar para detener al hombre por ser este un caso de crueldad animal.





Autoridades investigan

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación por el delito de crueldad animal cometida contra el perro a través de la recién creada Unidad Especializada contra la Crueldad Animal.

La Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes por lo que un equipo multidisciplinario, incluido un perito veterinario, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes que ayuden a esclarecer los hechos.

Y agregó que tan solo en el 2022, la institución abrió 106 carpetas de investigación relacionadas con crueldad animal, mientras que, hasta abril del año en curso se abrieron 20 carpetas.