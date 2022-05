¡Héroe! Taquero salva a cliente de morir ahogado por un taco

En el video de ve a un cliente de una taquería de la CDMX levantarse de la mesa y hacer señas de que se estaba ahogado con un taco

Por: Luz Camacho

mayo, 20, 2022 08:59

Un taquero salvó a un cliente que se estaba ahogando con el trozo de un taco en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió el video del momento en que un joven se encontraba comiendo en la taquería, pero de pronto se levanta de la mesa para comenzar a caminar y brincar de manera desesperada mientras se señalaba la garganta.

Su acompañante y algunos empleados del negocio en un principio lo veían atónitos, pero al darse cuenta de que se estaba ahogando le comienzan a golpear la espalda, pero no era suficiente para ayudarlo.

Al ver lo que pasaba, el taquero Sócrates Mendoza dejó de despachar los tacos de trompo y le aplica al cliente la maniobra de Heimlich para sacarle el pedazo de comida que se le había atorado en la garganta.

Tras ser rescatado, el joven le agradece al taquero y posteriormente una mesera le ofrece un vaso de agua.

Cabe mencionar que un usuario de Twitter @Doc_Rojiblanco7, que dice ser médico y paramédico de la Cruz Roja, menciona que "la maniobra de Heimlich no se aplica cuando no hay obstrucción total de la vía aérea, mientras el paciente pueda toser o hablar (en el vídeo hace las dos cosas) no es afectiva, se le debe instar a seguir tosiendo, nunca se ve que expulse la comida".