Hay un 80% de empresas inactivas, reporta Concanaco

Por: Brenda Garza

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), reportó que un 80 % de sus empresas se encuentran inactivas al mantenerse en cierre temporal o disminuir sus horas de apertura debido a la contingencia derivada del Covid-19.

A detalle dijo que de acuerdo a una encuesta realizada entre sus afiliados, por ello, actualmente el 90 % de las empresas registraron una baja en sus ventas, con respecto a febrero que fue de 62 % y en el caso del turismo, el descenso fue de 86 por ciento.

Otro dato importante arroja que el 77 % de las empresas manifestaron que no estarán en posibilidades de cubrir sus obligaciones fiscales en el mes de abril debido a que se encuentran sin percibir ingresos, y tienen pagos de nómina, renta y otros servicios.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, recalcó que se requiere de apoyos fiscales para sostener la planta productiva.

Como referencia mencionó que más del 50 % de los negocios ya registran bajas laborales, del mes de marzo al 13 de abril.

Asimismo puntualizó que los empresarios están solicitando financiamientos con tasas preferenciales y diferir los pagos de impuestos, para tener liquidez en las empresas y poder sostener su planta laboral por el tiempo que dure la contingencia.

Paralelo a ello, el dirigente de dicho organismo, mencionó que el incremento en un millón de créditos más por parte del gobierno federal para apoyar a las microempresas y empresas familiares por la contingencia del Covid- 19 es una disposición positiva, pero "no logra cubrir las necesidades del sector empresarial para salir de la crisis a la que se enfrenta las pequeñas y medianas empresas por la falta de productividad al tener que cerrar sus negocios como parte de las medidas para prevenir los contagios de coronavirus".

La nueva disposición federal apoyará a las empresas familiares y a las microempresas, que tienen entre uno y tres trabajadores, quienes con los recursos que recibirán podrán sostener la nómina de tres meses, agregó.

Sin embargo, apuntó, las pequeñas y medianas empresas en su mayoría no tiene acceso al financiamiento de la banca comercial, y son los sectores que aún no cuentan con esquemas de apoyo para evitar cierres definitivos, pues gran parte de ellas no podrá sostener el pago de sus empleados sin actividad por un mes más, alertó.

"Estamos conscientes que es tiempo de sumar y solidarizarnos, pero las empresas requieren financiamientos para poder subsistir el periodo que estarán sin actividad productiva, pues ningún negocio puede sostener una planta laboral sin captar ingresos", aseveró.