Hay 38,324 casos confirmados y 3,926 muertos por COVID-19 en México

Ciudad de México.- En las últimas 24 horas el país ha registrado mil 997 nuevos dignósticos de COVID-19, con lo que hasta este martes suman 38 mil 324 casos confirmados y tres mil 926 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

En rueda de prensa señaló que del total de los casos confirmados, actualmente ocho mil 817 se encuentran activos. En tanto, también se registraron 22 mil 980 casos sospechosos y acumulan 80 mil 900 negativos.

Hasta este momento, indicó que hay 25 mil 128 camas de hospitalización general disponibles y siete mil 716 ocupadas. A diferencia de otros días, este martes Sinaloa es el estado que muestra el mayor número de camas de terapia intensiva ocupadas, con el 56 por ciento.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell adelantó que será el día de mañana, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se presente el pre-plan para el desconfinamiento en el país.

En ese sentido, indicó que el día de hoy, el Consejo de Salubridad General sostuvo una reunión para revisar esta propuesta donde se prevé el plan para desarrollar "una nueva normalidad" cuando finalice la Jornada Nacional de Sana Distancia.

"Identificamos un concepto fundamental que es la nueva normalidad, es decir, no vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia, vamos a regresar a unas condiciones particulares en donde debemos seguir con estrictas medidas de prevención y seguridad sanitaria", explicó.

Señaló que esta propuesta para el desconfinamiento contempla la regionalización de las medidas y el riesgo que hay de un rebrote en el país, ya que este es equivalente al número de personas que regresen a sus actividades.

"Tenemos que hacer un regreso a cierta normalidad para poder reactivar la vida social, económica y quitar esta importantísima presión que hay sobre las economías locales, las personas que viven al día y los pequeños comercios", apuntó.

Referente al regreso de clases, el subsecretario indicó que el país -o al menos la Ciudad de México, donde se tiene la zona más afectada por el virus- está apenas en la mitad de la epidemia, por lo que la reapertura de escuelas podría ser también de forma regionalizada.

"Solamente en aquellas regiones del país donde podemos constatar la baja transmisión y riesgo podamos abrir el espacio escolar. Donde no es posible reabrir el espacio escolar, no hay una fecha definida para abrir ni para no abrir las escuelas, esto va a ser sujeto a monitoreo", expresó.